Isadora Pompeo atualiza estado de saúde após desmaiar em show

A cantora gospel Isadora Pompeo precisou de atendimento médico após desmaiar durante um show no início desta semana

A cantora gospel Isadora Pompeo usou as redes sociais na noite de terça-feira, 6, para tranquilizar os fãs após a notícia de que teria desmaiado durante um show repercutir. Em seus stories no Instagram, a artista atualizou seu quadro de saúde e ressaltou que foi apenas um susto.

Para quem não acompanhou, Isadora precisou ser socorrida na segunda-feira, 5, devido a um mal-estar por queda de pressão arterial. Na ocasião, ela se apresentava na cidade de Palmeiras de Goiás. Agora, a cantora garantiu que já está melhor.

"Eu estou bem, me recuperando, estou em casa, graças a Deus. Depois de muitas agendas, tenho tempo para descansar essa semana. Não sei o que aconteceu, foi mais uma estafa que eu tive e acabei desmaiando. Não era para ter saído em lugar nenhum [a notícia], mas para despreocupar vocês, caiu minha pressão, acabei sentindo um formigamento, mas não foi nada. Só precisava de descanso", declarou ela.

Em seguida, Isadora Pompeo pediu desculpas ao público que estava presente por não conseguir finalizar a apresentação. Ao longo do relato, a cantora gospel declarou que deseja retornar a Palmeiras de Goiás para um novo show.

A famosa ainda aproveitou o momento de comunicação para deixar um recado aos amigos próximos: "Aos meus amigos que estão preocupados, não consegui responder a todos, mas estou bem. Tentei ficar longe ao máximo do celular e por isso não consegui responder", concluiu Isadora Pompeo.

A jovem de 25 anos ganhou notoriedade nacional após o sucesso da música 'Bênçãos Que Não Têm Fim'. Atualmente, em seu Instagram oficial, ela já soma mais de 8 milhões de seguidores.

