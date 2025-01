Médico explica se influenciadora com câncer incurável pode amamentar

A influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, afirma que não está mais fazendo quimioterapia e começou a amamentar o filho

A influenciadora digital Isabel Veloso, de 18 anos, decidiu esclarecer para os seus mais de três milhões de seguidores sobre o processo de amamentação do primogênito, Arthur, fruto do relacionamento com Lucas Borbas. A jovem, que é dignosticada com Linfoma Não-Hodgkin incurável. Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho explica sobre o assunto.

Isabel Veloso confessou que está há um tempo sem fazer quimioterapia e, por isso, foi liberada de amamentar o filho, de quase um mês. Ela revelou nas redes sociais: "Quando ganhei o Arthur, já fazia um tempo que eu tinha parado a químio, porque ela não fez efeito. Não segui. Então esperamos ele nascer para eu começar o meu novo tratamento - que, inclusive, ainda não comecei".

Segundo o Dr. Jorge Abissamra Filho, quando uma paciente está em tratamento oncológico, não é recomendado que ela amamente, pois algumas drogas na composição da quimioterpia ou radioterapia podem passar para o neném.

"Durante os tratamentos oncológicos, sejam eles de químioterapia, radioterapia, terapia alvo ou hormônioterapia, não é aconselhável o paciente amamentar, pois as drogas podem passar para o leite materno e ir para o bebê. Geralmente nesses casos, é necessário que se utilize outras alternativas para alimentar a criança como suplementos infantis e banco de leite", revela.

Nos casos onde a paciente não está mais realizando a quimioterapia ou radioterapia , como o de Isabel Veloso, o oncologista explica que não existem restrições. Pelo contrário, é até recomendado que a mãe, ao encerrar o tratamento, possa retornar a amamentar o neném.

"Quando o tratamento oncológico é necessário devemos priorizar a vida da mãe e utilizar alternativas para o bebê. Após o término do tratamento não há qualquer contra indicação para a amamentação, inclusive sendo recomendada", finaliza o Dr. Jorge ao avaliar caso da influenciadora Isabel Veloso.

