"Está tendo alucinações", diz marido de Isabel Veloso sobre nova fase do tratamento de câncer

Casado com Isabel Veloso, Lucas Borbas explicou o quadro de saúde da influenciadora, que luta contra um Linfoma de Hodgkin

Em entrevista à Quem nesta terça-feira, 25, Lucas Borbas trouxe atualizações sobre o estado de saúde da esposa , Isabel Veloso, que enfrenta um Linfoma de Hodgkin. Na última semana, a influenciadora passou por uma cirurgia para remover pedras na vesícula e, após receber alta, precisou retornar ao hospital devido a intensas dores.

Em contato com o veículo, Lucas Borbas revelou que Isabel Veloso foi ao CEONC (Centro de Oncologia de Cascavel) para realizar a cirurgia da vesícula e também a colocação de um portocath – um procedimento cirúrgico simples que implanta um reservatório e um cateter no corpo do paciente para facilitar o tratamento do câncer.

O empresário explicou que as fortes dores no pâncreas da esposa são efeitos do Nivolumab, medicamento utilizado no tratamento da doença. "Todas essas dores no pâncreas são por conta do Nivolumab [remédio para tratar a doença]. Essa medicação tende a criar doença autoimune. E o fígado dela está inflamado também", esclareceu.

"A Bel está tendo alucinações por conta de medicamentos para dor" , compartilhou Lucas ao veículo.

Ainda nesta terça-feira, 25, o pai do pequeno Arthur informou que Isabel precisou ser atendida pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) pela manhã. "Que essa tempestade passe logo", escreveu nas redes sociais.

Vale lembrar que, na segunda-feira, 24, a jovem revelou ter sido diagnosticada com pancreatite autoimune aguda e hepatite poucos dias após a cirurgia da vesícula."Pancreatite aguda e fígado inflamado. Para ajudar, agora meu apêndice começou a doer e incomodar", desabafou ela na ocasião.

Isabel Veloso é atendida por equipe do SAMU. Foto: Reprodução/Instagram

Declaração

Marido de Isabel Veloso, Lucas Borbas compartilhou com o público nesta terça-feira, 25, um breve desabafo a respeito dos ataques que a influenciadora digital de 18 anos recebe. Por meio das redes sociais, o companheiro da jovem lamentou as críticas direcionadas a ela desde que decidiu ser mãe.

Isabel deu à luz Arthur, primeiro filho do casal, em dezembro de 2024. A influencer, que luta contra um câncer, precisou parar o tratamento da doença durante a gestação, retomando as medicações recentemente. Lucas, por sua vez, saiu em defesa da esposa e ressaltou o quanto ela é forte.

"Chamam de egoísmo o que, na verdade, é coragem. A Isabel escolheu ser mãe mesmo diante de todos os desafios, e isso não é um ato de egoísmo - é amor na sua forma mais pura. Julgar é fácil, mas viver o que ela vive todos os dias exige uma força que poucos conhecem. Respeito e admiração é o mínimo que ela merece", declarou o marido de Isabel Veloso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabel Veloso (@isabelvelosoo)

Leia também:Influencer Isabel Veloso reaparece e exibe curativos após cirurgia