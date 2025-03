Internado, Papa Francisco diz passar 'momento de provação' em nova mensagem

O Papa Francisco, internado há 1 mês devido a problemas respiratórios, escreveu uma nova mensagem neste domingo, 16; confira

Internado há um mês, o Papa Francisco enviou uma nova mensagem por escrito aos fiéis na manhã deste domingo, 16, diretamente do hospital Gemelli, localizado em Roma, na Itália. O religioso, que apresentou uma leve melhora nos últimos dias, trata uma pneumonia nos dois pulmões.

Em sua mensagem, o pontífice afirmou passar por um 'momento de provação'. "Compartilho com vocês esses pensamentos, pois estou passando por um período de provação e me uno a tantos irmãos e irmãs doentes: frágeis, neste momento, como eu", iniciou.

"O nosso físico está fraco, mas, mesmo assim, nada nos impede de amar, de rezar, de nos doarmos, de sermos uns para os outros, na fé, sinais luminosos de esperança", completou Papa Francisco. Vale lembrar que o religioso não aparece em público desde o dia em que foi hospitalizado.

O boletim médico mais recente do pontífice, divulgado pela Santa Fé no último sábado, 15, informou que seu estado de saúde segue estável. Apesar da 'melhora gradual', é necessário que ele continue se recuperando no hospital. Até o momento, os médicos não se pronunciaram sobre uma previsão de alta.

Papa Francisco grava mensagem na quaresma

Recentemente, O Papa Francisco, de 88 anos, gravou uma mensagem especial aos fiéis que têm feito correntes de oração pela sua recuperação. Por meio de uma mensagem de áudio divulgada no início deste mês pela Cúria do Vaticano, o pontífice comenta, com a voz frágil, todos os movimentos pela sua melhora.

Esta é a primeira vez que se ouve o Papa desde sua internação, em 14 de fevereiro. Desde então, a saúde dele tem oscilado. A Sua Santidade chegou a usar um fluxo de oxigênio puro e tem feito fisioterapia respiratória; confira mais detalhes!

