Papa Francisco já concedeu entrevista exclusiva ao Grupo Perfil

Jorge Fontevecchia guiou conversa plural e dinâmica com o Papa Francisco para o Grupo Perfil. Relembre como foi a conversa

Para exaltar os feitos do pontificado do papa Francisco, o presidente e CEO do Grupo Perfil, Jorge Fontevecchia, conduziu, direto do Vaticano, uma entrevista inédita e reveladora com o santo padre. Ao longo de pouco mais de duas horas, o renomado jornalista, que além de xará é conterrâneo do pontífice, fez Francisco refletir sobre ideologia de gênero, política, meio ambiente, celibato e também sobre o Brasil. “O Brasil é um continente, é uma explosão de riqueza. E, por isso mesmo, é tão preso na exploração dos recursos naturais, o desmatamento é impressionante no Brasil, é escandaloso. O Brasil tem que se resolver pela dinâmica de oposição dentro de si, e não pela uniformidade ideológica, de um lado ou de outro”, apontou o líder da Igreja Católica, destacando ainda a importância de diferenciar os movimentos religiosos dos políticos. “Existem movimentos religiosos que não são religiosos, são políticos, e existem movimentos religiosos que são religiosos. Não é fácil discerni-los, mas deve ser feito”, apontou.

A paz mundial e a guerra entre Rússia e Ucrânia não ficaram de fora. Ao ser questionado se estamos rumo à terceira guerra, Francisco foi direto. “Estamos vivendo pouco a pouco a Terceira Guerra Mundial. Há guerra em todos os lugares. A luta não parou até agora”, frisou ele. Simpático e sem meias-palavras, o papa ainda falou de sua rotina pessoal — ele dorme às 22h e levanta às 4h — e admitiu o desejo de visitar a Argentina. “É minha pátria!”, finalizou.

Leia a entrevista completa com o Papa Francisco no site da Perfil Brasil, na qual ele também falou sobre política, problemas da igreja, o crescimento da religião evangélica, feminismo e economia.

