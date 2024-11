Internado, Jorge Aragão fala sobre seu estado de saúde: 'Vai ficar tudo bem'

O cantor Jorge Aragão usou as redes sociais nesta sexta-feira, 29, para tranquilizar os fãs após sua internação em um hospital no Rio de Janeiro

O cantor Jorge Aragão usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 29, para tranquilizar os fãs. Ele precisou cancelar sua agenda de shows do fim de semana após ser internado em um hospital no Rio de Janeiro, onde foi diagnosticado com colecistite aguda.

Em um vídeo compartilhado no feed do Instagram, o artista falou sobre a inflamação na vesícula biliar e contou que vai se submeter a uma cirurgia na próxima segunda-feira, 2, para retirar o órgão. "Vinha sentindo pontadas no estômago e enjoo. Era a vesícula. Me prenderam e não deixaram eu sair do hospital", iniciou ele.

Que completou: "Vou ter que arrancar a vesícula para que eu possa continuar essa trajetória tão bonita. Daqui a pouco estou de volta, reagendando os shows. Vou continuar cantarolando com vocês. Espero que todos fiquem bem. Muita saúde para vocês. Não se assustem, mas eu sou o primeiro a me assustar. Mas vai ficar tudo bem, graças a Deus."

O que é a colecistite aguda?

A colecistite aguda, enfrentada atualmente por Jorge Aragão, consiste em uma inflamação na vesícula biliar, decorrente da obstrução do ducto cístico provocada por um cálculo. Febre, calafrios, náuseas, dor abdominal e inchaço estão entre os sintomas.

A informação sobre a internação do cantor foi confirmada mais cedo pela assessoria dele. "O sambista, junto com sua equipe, pede desculpas a todos que aguardavam com entusiasmo o encontro com ele. E espera estar com a saúde totalmente recuperada em breve para voltar à sua rotina de trabalho. Agradecemos o carinho, compreensão e respeito da imprensa, assim como do público em geral!", diz um trecho da nota enviada à imprensa.

