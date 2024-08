Grávida, Isabel Veloso explica suplementação durante tratamento paliativo

Enfrentando um câncer terminal, Isabel Veloso detalhou suplementação para gravidez durante tratamento contra a doença: "Estabilização"

Nesta quarta-feira, 14, Isabel Veloso usou as redes sociais para compartilhar detalhes dos cuidados que está tendo durante a gestação do primeiro filho. Em tratamento paliativo devido a um câncer terminal, a jovem ressaltou que está fazendo algumas suplementações.

"Me perguntaram também se eu estou tomando alguma suplementação. Eu estou tomando o ômega 3 que me passaram, ácido fólico e sulfato ferroso. Também cheguei a fazer suplementação de vitamina D e complexo B. Gente, que terror porque o complexo B é intramuscular. Credo, quase tive um negócio porque tive que fazer 3 doses, uma por semana, doeu.", contou nos Stories do Instagram.

Na sequência, a jovem garantiu que pretende compartilhar cada etapa da gravidez com os seguidores. "Eu estou muito feliz com isso que está acontecendo e de pode estar fazendo planos graças à estabilização da minha doença. Estar vivendo me deixa muito feliz e vou compartilhar aqui nos stories algumas coisas que eu estou notando de diferença no meu corpo. Quero que vocês acompanhem também. Sei que tem pessoas que falam muito o que não devia, mas eu sei também que tem pessoas que gostam e ficam felizes junto comigo, e é com essas pessoas que eu me importo. Então eu quero mostrar tudo para vocês, o que vai acontecer comigo, com as mudanças do meu corpo, quero que vocês acompanhem os exames."

"Estava bem ansiosa para falar aqui na internet porque estou vivendo tanta coisa legal e gostosa. Eu queria muito compartilhar com vocês, eu não via a hora de poder mostrar para vocês tudo o que está acontecendo. Agora que eu posso falar de uma forma mais aberta eu me sinto bem mais aliviada.", completou Isabel Veloso.

Vale lembrar que a influenciadora digital se casou com Lucas Borbas em abril deste ano, em uma cerimônia religiosa realizada ao ar livre, dias após oficializar o matrimônio no civil.

Isabel Veloso rebate críticas após anunciar gravidez com câncer terminal

Na última segunda-feira, 12, Isabel Veloso, que recentemente anunciou sua gravidez enquanto enfrenta um câncer terminal, usou as redes sociais para rebater as críticas. Em seu desabafo, a influenciadora digital justificou o uso de medicamentos e abordou a difícil questão de sua estimativa de vida, que era de apenas seis meses, após o diagnóstico de Linfoma de Hodgkin.

“A quantidade de gente mal informada vindo a disseminar ódio, onde citei em diversas reportagens e storys falando que a doença encontra-se estabilizada e que os 6 meses são apenas expectativa médica, não tempo CERTEIRO, me assusta”, disse Isabel, que compartilhou seu desabafo acompanhado de uma entrevista antiga em que fala sobre seu diagnóstico.

“Apenas não querem ler e gostam de ganhar engajamento para tornar uma coisa tão bonita, a pior do mundo”, completou a influenciadora, que na entrevista antes de engravidar, já havia falado sobre o uso de cannabis para lidar com a ansiedade, Agora, ela ressaltou que é grata pela substância, sua doença está estabilizada e que os tumores diminuíram.