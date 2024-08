Isabel Veloso rebate críticas após anunciar gravidez com câncer terminal: ‘Me assusta’

Após anunciar gravidez em meio a um câncer terminal, Isabel Veloso fala sobre sua estimativa de seis meses de vida para rebater críticas

Na última segunda-feira, 12, Isabel Veloso, que recentemente anunciou sua gravidez enquanto enfrenta um câncer terminal, usou as redes sociais para rebater as críticas. Em seu desabafo, a influenciadora digital justificou o uso de medicamentos e abordou a difícil questão de sua estimativa de vida, que era de apenas seis meses, após o diagnóstico de Linfoma de Hodgkin.

Para quem não acompanhou a polêmica, Isabel Veloso viralizou nas redes sociais ao compartilhar um texto sobre sua decisão de viver intensamente seus últimos seis meses de vida, após ser diagnosticada com câncer terminal. Em pouco tempo, ela se casou e revelou seu desejo de ter filhos. No último final de semana, Isabel anunciou que está grávida.

A partir daí, surgiram questionamentos sobre sua estimativa de vida e os medicamentos que estaria utilizando durante a gestação. Nos stories de seu perfil no Instagram, Isabel rebateu as críticas e explicou que sua doença está estabilizada e que já superou o ‘prazo’ fornecido pelos médicos, que foi estipulado para julho deste ano.

“A quantidade de gente mal informada vindo a disseminar ódio, onde citei em diversas reportagens e storys falando que a doença encontra-se estabilizada e que os 6 meses são apenas expectativa médica, não tempo CERTEIRO, me assusta”, disse Isabel, que compartilhou seu desabafo acompanhado de uma entrevista antiga em que fala sobre seu diagnóstico.

“Apenas não querem ler e gostam de ganhar engajamento para tornar uma coisa tão bonita, a pior do mundo”, completou a influenciadora, que na entrevista antes de engravidar, já havia falado sobre o uso de cannabis para lidar com a ansiedade, Agora, ela ressaltou que é grata pela substância, sua doença está estabilizada e que os tumores diminuíram.

Isabel Veloso rebate ataques após anunciar gravidez - Reprodução/Instagram

Vale lembrar também que no passado, Isabel rebateu críticas ao revelar que gostaria de ter filhos: "Como já estão caindo em cima de mim, é bom ler. É um desejo. Não falei que estou adotando. Vocês são um bando de insuportáveis. Está ruim? Adotem vocês. Ignorantes. Graças a Deus, eu tenho um sonho, e eu creio, SIM, em milagres”, disse.

Pai de Isabel Veloso comemora a notícia da gravidez da filha:

No último final de semana, Isabel Veloso, de 18 anos, anunciou que está grávida do seu primeiro filho, fruto do casamento com Lucas Borba. A influencer tem sofrido diversas críticas por ter decidido engravidar mesmo com um câncer em estado terminal. Em conversa com a Quem, Joelson Veloso, pai da jovem, celebrou a notícia.