Grávida do segundo filho, Viih Tube detalha cuidados com a alimentação

A influenciadora digital Viih Tube compartilhou que precisou fazer algumas mudanças na alimentação na reta final da gravidez

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais nesta quinta-feira, 18, para compartilhar com os seguidores que precisou fazer algumas mudanças na alimentação na reta final da gravidez. Ela está à espera do seu segundo filho, Ravi, fruto do relacionamento com Eliezer. Eles já são pais de Lua Di Felice, de 1.

Nos stories do Instagram, ela contou que está seguindo a dieta de maneira regrada. "Agora, preciso seguir uma dieta bem certinha porque o Ravi está muito grande, para evitar que eu tenha diabete na gestação", disse ela. "Dessa vez, não estou comendo tão mal, só que sinto muito mais fome e tô comendo muito. Entendi que, mesmo sendo comida e não tranqueira, não eram os melhores alimentos. Então, bora", completou.

Viih Tube fala sobre alimentação (Reprodução/Instagram)

Grávida do segundo filho, Viih Tube mostra principais mudanças em seu corpo

Recentemente, Viih Tube fez um relato sobre a segunda gestação. "Seis meses de gestação e quero falar sobre o meu corpo com vocês! Diariamente estou sentindo mudanças no meu corpo e o mais engraçado é comparar as mudanças dessa gestação, com a gestação da Lua. Eu tenho tido muitas olheiras, algumas espinhas, meu cabelo não tem caído e está bem forte, mas se tem uma coisa que se manteve em ambas gestações foram as estrias", iniciou a esposa do ex-BBB Eliezer.

Durante o vídeo, Viih Tube ressaltou que apesar de gostar de se cuidar, não está preocupada com as mudanças, uma vez que seu corpo está gestando seu bem maior, seu filho. "É normal sentir insegurança, faz parte", declarou ela.

Em seguida, a influenciadora detalhou que já está cuidando do cabelo para evitar a queda pós-parto, assim como aconteceu na primeira gravidez. "Estou tomando vitamina desde o início, e bastante", disse. Por fim, ela mostrou as marcas de estrias e explicou que iniciou o tratamento recentemente, já que não conseguiu fazer antes.