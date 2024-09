Fiuk expõe batalha contra vício após ida ao hospital: “Torçam por mim”

Após passar por hospitalização e exames, Fiuk inicia batalha contra vício e compartilha desabafo com os seguidores nas redes sociais

Após ser hospitalizado e passar por exames médicos, Fiuk revelou aos seguidores o início de sua batalha contra o vício em cigarro na última segunda-feira, 23. Em um desabafo sincero nas redes sociais, o ator e cantor compartilhou que está tentando parar de fumar, mas enfrenta desafios, já que o hábito é comum em sua família.

Nos stories do Instagram, Fiuk surgiu em casa após retornar do hospital e revelou sua luta para abandonar o cigarro, um vício de anos: “Peço paciência nesses dias agora, eu estou lutando de uma vez para parar de fumar. A gente começa de pirraça, de brincadeira”, o ator pediu a compreensão e o apoio dos seguidores em meio a nova etapa em sua vida.

Na sequência, o filho do cantor Fábio Jr e da artista Cristina Karthalian compartilhou que toda a família fuma, o que torna ainda mais difícil abandonar o hábito: “Meu pai fuma, minha mãe fuma, meu avô fumava, todo mundo da minha família fuma, então é um caminho muito diferente, é mais difícil você chegar em casa sentir cheiro de cigarro”, disse o cantor.

Fiuk expõe batalha contra o tabagismo após ida ao hospital - Reprodução/Instagram

“Você fica em volta dessa energia, dessa coisa. Peço para vocês torcerem por mim”, Fiuk pediu o apoio dos admiradores mais uma vez. Vale lembrar que, durante seu confinamento no Big Brother Brasil, o cantor surpreendeu o público pela quantidade de cigarros que levou para sua estadia na casa. Após o reality, ele chegou a tentar abandonar o vício, mas sem sucesso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por fiuk (@fiuk)

O que aconteceu com Fiuk?

No último domingo, 23, Fiuk usou as redes sociais para desabafar sobre seu estado de saúde. No hospital, o ator e cantor contou que precisou ser internado para passar por um check-up depois de sentir ‘sensações estranhas’ e alguns sintomas. Além disso, ele explicou que tudo começou depois que se ‘excedeu’ e virou noites trabalhando.

Através dos stories do Instagram, Fiuk apareceu deitado no leito do hospital e usando uma máscara no rosto. Em um vídeo, ele explicou que começou a sentir exaustão e uma tosse ‘muito estranha’. Além de destacar que trabalhou demais nos últimos dias, ele também reclamou da qualidade do ar por conta das queimadas antes de revelar a nova tentativa para deixar de fumar.