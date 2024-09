Fiuk vai parar no hospital e explica o que aconteceu: ‘Acabei me excedendo’

Fiuk precisou ser hospitalizado após sentir 'sensações esquisitas’ e desabafou sobre seu estado de saúde nas redes sociais

No último domingo, 23, Fiuk usou as redes sociais para desabafar sobre seu estado de saúde. No hospital, o ator e cantor contou que precisou ser internado para passar por um check-up depois de sentir ‘sensações estranhas’ e alguns sintomas. Além disso, ele explicou que tudo começou depois que se ‘excedeu’ e virou noites trabalhando.

Através dos stories do Instagram, Fiuk apareceu deitado no leito do hospital e usando uma máscara no rosto. Em um vídeo, ele explicou que começou a sentir exaustão e uma tosse ‘muito estranha’. Além de destacar que trabalhou demais, ele também reclamou da qualidade do ar: "Esses últimos dias foram meio complicadinhos para mim”, iniciou o relato.

“Eu acabei me excedendo, virando algumas noites trabalhando direto. Acabei descansando pouco, deveria ter descansado mais, respeitado mais o corpo. Essas sensações, essa tosse que eu estou sentindo, começou uma tosse meio estranha, começou justamente quando o ar estava muito sujo, com a história da fumaça estar vindo pra cá”, disse.

Na sequência, Fiuk contou que decidiu passar por exames: “Aproveitei esse mal-estar pra fazer um check-up. Não se preocupem. A gente precisa fazer um check-up sempre que possível”, disse o ator. No entanto, ele contou que precisou interromper os testes depois de passar mal por conta das agulhas: "Tenho pavor de agulha. Não sei explicar”, contou.

“Minha veia é grossa e grande. Por isso, é difícil a agulha entrar. Em questão de milésimos, já começo a passar mal. Vou ter que voltar para fazer todos os procedimentos. Já cheguei aqui meio malzinho, com essas sensações esquisitas, mas não consigo colocar agulhas”, o filho de Fábio Jr revelou que deve retornar ao hospital para finalizar os exames.

Vale lembrar que recentemente, Fiuk surpreendeu ao publicar um desabafo em suas redes sociais. No último Dia dos Pais, o cantor falou sobre a relação estremecida: "Feliz Dia dos Pais para você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe”, disse o cantor.

