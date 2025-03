O músico Francisco Gil, filho da cantora Preta Gil, fala sobre a saúde da mãe, que teve alta hospitalar no dia 11 de fevereiro após a retirada de tumores

O músico Francisco Gil, filho da cantora Preta Gil, revelou os próximos passos na recuperação da mãe e também atualizou o estado de saúde da artista . Isso porque a famosa ficou quase dois meses internada em um hospital após passar por uma cirurgia para a retirada de tumores. Inclusive, após a alta hospitalar, ela recebeu liberação médica para curtir o Carnaval 2025 em Salvador.

“Ela está bem. Agora está nesse momento de recuperação após a cirurgia, se preparando para a próxima etapa do tratamento. Mas estaremos juntos, enfrentando tudo lado a lado”, contou Francisco à Quem.

E prossegiu: "Por enquanto, ela vai ficar um tempo lá. As coisas mudam, mas ela deve permanecer em Salvador por mais uns 10 dias, pelo menos. Está com o pai, com a família, e muito feliz por isso”, revelou o músico de 30 anos.

O neto do cantor Gilberto Gil também disse que deixou sua filha, Sol de Maria, em Salvador, junto de sua mãe, como queria a menina: “A Sol também está lá. Eu fui com ela agora, minha mãe já estava. Então, levei a Sol para ficar com minha mãe, porque ela queria. E eu, esse ano, resolvi não trabalhar no Carnaval justamente para poder aproveitar esse tempo com ela”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Preta teve alta hospitalar no dia 11 de fevereiro. Diagnosticada com câncer colorretal no início de 2023, a cantora segue na luta contra a doença.

Filho de Preta Gil fala sobre o retorno da mãe ao carnaval de Salvador

Filho da cantora Preta Gil e do ator Otávio Müller, o músico Francisco Gil chegou ao Rio de Janeiro após curtir dois dias do carnaval de Salvador com a mãe. No Camarote Nº 1, o jovem falou sobre a experiência de curtir a folia ao lado mãe novamente:

“Carnaval é vida. E foi muito importante, depois de tudo que a gente passou, vê-la lá com tantos amigos. Foi muito bom, deu um gás nela, deu um gás em nós também. Faz parte da nossa rede, é isso. Ficamos com ela e foi muito bom. Isso nos dá ainda mais vontade de estar aqui e curtir o carnaval com o coração mais leve”, disse. Confira!

Leia também: Preta Gil se emociona com homenagem de Ludmilla em bloco de Carnaval: "Honrada"