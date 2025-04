Acidente no rosto de Leandro Lima pode ter consequências, alerta especialista

Leandro Lima contou que sofreu uma fratura no osso zigomático após ser atropelado por um ônibus enquanto trabalhava como modelo na Itália

Em 2024, durante sua participação no Lady Night, Leandro Lima (43) relembrou o trágico acidente que sofreu enquanto trabalhava como modelo na Itália. O ator foi atropelado por um ônibus e sofreu uma fratura no osso zigomático. Prestes a estrear em Vale Tudo, nova novela das nove da Globo, o artista ainda sofre com as consequências do acidente.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Gabriel Campolongo explica mais detalhes do diagnóstico de Leandro Lima. "O osso zigomático é uma estrutura da face conhecida popularmente como maçã do rosto. Quando existe um trauma nesta região e há a ruptura da continuidade óssea, podemos dizer que houve uma fratura desta região", explica.

"Se não tratada corretamente, esta fratura pode trazer sequelas como visão dupla, queda do olho, sinusite, além de uma deficiência estética em uma região muito visível (...) As fraturas faciais, quando o paciente literalmente quebra o rosto, podem trazer muitas sequelas se não tratadas corretamente, entre elas podemos citar dificuldade mastigatória, déficit respiratório, alteração na visão e até segueira", acrescenta.

Em seu relato, Leandro Lima esclareceu que estava indo para o trabalho às oito da manhã, quando foi atropelado por um ônibus sanfonado. Ao mexer sua língua dentro da boca, ele percebeu que estava maior e que havia sofrido uma fratura. "Ficou muito inchado. Quebrei a cara, literalmente", contou no programa do Multishow.

O dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, ainda aponta que o tratamento em casos como o do ator começa com um bom diagnóstico. "Se houver algum comprometimento estético ou funcional ligado à fratura, a cirurgia pode ser necessária. Está cirurgia compreende no reposicionamento do osso para uma posição anatomicamente correta e a estabilização do osso com mini-placas e parafusos de titânio (...) Casa ocorra a fratura e não exista um comprometimento estético ou funcional no paciente, pode-se optar por um acompanhamento através de exames de imagem", concluiu.

