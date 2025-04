Médica alerta para mitos e verdades sobre a doença que matou ex-The Voice Kids aos 17 anos

Karen Silva, ex-The Voice Kids, morreu aos 17 após sofrer um AVC hemorrágico.. Médica explica mitos e verdades sobre a doença

A ex-The Voice KidsKaren Silvamorreu nesta quarta-feira, 23, aos 17 anos. Ela estava internada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda (RJ), após sofrer um AVC hemorrágico. Para esclarecer o grave problema de saúde que acometeu a jovem, a cardiologista Fernanda Weiler, do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, explicou mitos e verdades sobre o diagnóstico — que ocorre quando há o rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro, provocando um sangramento interno.

Mitos

Apesar de muitas pessoas acreditarem que todo AVC é igual, a especialista esclareceu que isso é um mito. " O AVC Hemorrágico e AVC Isquêmico não são a mesma coisa. O AVC isquêmico é causado por obstrução de vasos, enquanto o hemorrágico envolve sangramento cerebral".

Outro equívoco comum é pensar que apenas idosos são afetados pelo AVC hemorrágico. "Pessoas jovens ou aqueles que são bastante ativas podem ser acometidas, especialmente se houver hipertensão, má formação dos vasos intracranianos ou uso de substâncias ilícitas".

Além disso, muita gente acredita que quem sofre um AVC hemorrágico sempre perde a consciência. "Ao contrário do que se imagina, em muitos casos há apenas a confusão mental como sintoma, daí a necessidade de sempre buscar atendimento médico ao menor sinal de um AVC. Nem sempre há perda de consciência em um AVC", explicou Fernanda.

E tem tratamento?

Segundo a especialista, a ideia de que o AVC hemorrágico não tem tratamento também é mito. "Ainda que seja um diagnóstico sério, há tratamento. Entre eles estão as intervenções cirúrgicas e medicamentosas para controlar o sangramento e reduzir a pressão intracraniana".

E todo AVC Hemorrágico é fatal? Ela responde: "Buscar ajuda ao menor sinal de um AVC - seja qual for - é fundamental para o sucesso do tratamento. Nem todo paciente que sofre um AVC hemorrágico vem a óbito".

Verdades

Além de esclarecer alguns mitos, a médica ressaltou algumas verdades sobre o problema de saúde. Segundo ela, dor de cabeça súbita e intensa pode ser um sinal de AVC Hemorrágico. "Esse é um dos sintomas mais comuns e muitos pacientes dizem ser “uma dor muito pior do que qualquer enxaqueca.”

Além disso, hipertensão descontrolada é o principal fator de risco. "Mesmo sendo um diagnóstico que pode ser controlado com mudanças no estilo de vida, a popularmente conhecida como pressão alta é o principal fator de se desenvolver um AVC Hemorrágico, daí a importância de manter uma alimentação balanceada e praticar atividade física."

E é possível confundir com enxaqueca? A resposta é sim."Por ser uma dor de cabeça súbita e intensa, muitos pacientes pensam ser enxaqueca e nem sempre buscam atendimento médico. Por isso, repito, ao menor dos sintomas, busque ajuda profissional e jamais se automedique".

Por fim, é verdade que testes simples como levantar os braços ou sorrir podem ajudar a identificar AVC

"Pedir a um paciente que faça esses gestos pode fazer a diferença na rapidez da descoberta do diagnóstico".

