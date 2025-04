Médico explica diagnóstico de Hailey Bieber com barriga inchada: 'Bem raros'

CISTOS NO OVÁRIO

Na última segunda-feira (21), Hailey Bieber compartilhou em suas redes sociais um relato pessoal após ser diagnosticada com cistos no ovário

Nesta semana, Hailey Bieber (28) chamou a atenção dos internautas ao revelar que foi diagnosticada com dois cistos no ovário, condição que enfrenta desde 2022. Enquanto fãs acreditavam que sua barriga inchada significava uma nova gravidez, fruto de seu relacionamento com Justin Bieber (31), a modelo confirmou o diagnóstico.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Igor Padovesi explica mais detalhes da condição de Hailey Bieber. "Cisto de ovário é uma expressão totalmente genérica que significa qualquer tipo de estrutura preenchida por líquido com conteúdo semissólido que pode se formar no interior, na superfície do ovário. Mas cisto de ovário engloba uma variedade enorme de diferentes condições que podem ser absolutamente normais até doenças graves, como o câncer de ovário", aponta.

Em agosto de 2023, Hailey Bieber deu à luz Jack, fruto de seu relacionamento com Justin Bieber. Na época, a modelo já sofria com o diagnóstico de cistos no ovário. "Eles podem acontecer em qualquer fase da vida da mulher, incluindo na gestação. E tem cistos, às vezes, que podem crescer significativamente, inclusive durante a gestação. E na maioria das vezes são benignos", aponta o ginecologista.

"Complicações que podem ser causadas são raras. Geralmente, quando eles crescem excessivamente, podem se romper ou pode acontecer a torção do cisto, que é quando ele acaba girando em torno do pedículo de vasos sanguíneos e acontece uma torção, literalmente, que causa um infarto, que obstrui o fluxo sanguíneo. Então, essa é uma outra complicação. Mas, na maioria das vezes, os cistos que aparecem são benignos e são só acompanhados, não requerem nenhuma intervenção", acrescenta.

Em seu perfil do Instagram, Hailey Bieber confirmou que foi diagnosticada com dois cistos no ovário. À CARAS Brasil, o especialista aponta quais são os principais sinais: "Os sintomas são, principalmente, dores. O mais comum relacionado ao cisto, na verdade, é não causar nenhum sintoma, ser achado durante um ultrassom de abdômen ou transvaginal".

"Quando causam sintomas, podem incluir dor na região pélvica, normalmente diferente de uma dor de cólica uterina, uma dor mais localizada na região mais lateral da pelve, de um lado ao outro. E pode ser um quadro só de cólica ou desconforto, ou pode ser um quadro de hemorragia aguda, que causa uma dor muito intensa, com sangramento intenso abdominal, no caso de um cisto hemorrágico. Ou, no caso de torção, também causa um quadro agudo de dor, muito intenso. Mas, na maioria das vezes, os cistos são assintomáticos", destaca.

Apesar disso, Dr. Igor Padovesi diz que a modelo não corre risco de sofrer complicações em uma possível segunda gestação em função dos cistos no ovário. "É pouco provável que aconteça, de novo, um problema na segunda gestação, porque os cistos de ovário que possam crescer significativamente ou trazer complicação para a gestação são bem raros", conclui.

