Filha de Rodrigo Faro fala sobre data da cirurgia da mãe, Vera Viel: 'Curada'

Filha caçula de Rodrigo Faro e Vera Viel,Helena Faro compartilhou um vídeo na noite desta quarta-feira, 9, em que refletiu sobre o Dia das Crianças

Filha caçula de Rodrigo Faro e Vera Viel,Helena Faro compartilhou um vídeo na noite desta quarta-feira, 9, em que refletiu sobre o Dia das Crianças. A menina, de 11 anos, revelou estar inicialmente preocupada com o presente que ganharia na data, mas logo se deu conta de que seu maior desejo é a recuperação de sua mãe, que descobriu um nódulo na coxa.

"Gente, eu fiquei pensando hoje, o dia inteiro, no que eu ia ganhar de Dia das Crianças. Estava toda preocupada como se fosse o maior problema da minha vida. Foi tão desnecessário ficar pensando nisso porque presente já estava a minha mão: a cura da minha mãe", disse ela.

A menina também contou que Vera vai passar por uma cirurgia nesta sexta-feira, 11, para remover o nódulo. O resultado da biópsia, que determinará se é benigno ou maligno, ainda não foi divulgado.

"Ela vai operar sexta-feira e vai dar tudo certo. No dia 12 de outubro, que é o Dia das Crianças e dia do aniversário dela, ela vai estar curada. Esse é o meu maior presente. Nenhum presente vai me satisfazer tanto do que ver a minha mãe feliz por ser curada", encerrou. Vale lembrar que o casal também é pai de Clara, de 19 anos e Maria, de 16 anos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Helena Viel Faro (@helenavfaroo)

Vera Viel fala sobre a descoberta do nódulo

No dia 4 de outubro, Vera Viel falou sobre a descoberta no nódulo na perna. Ela ficou três dias internada em São Paulo para a realização de uma bateria de exames para identificar se o nódulo é benigno ou maligno. Em outro momento, ela explicou detalhes da cirurgia para a retirada do nódulo.

E Rodrigo Faro usou as redes sociais nesta quarta-feira, 9, para mostrar todo seu apoio para a esposa e pediu proteção a Deus para que eles consigam enfrentar essa situação.