Filha de Rodrigo Faro atualiza sobre o estado da mãe, Vera Viel: ‘Muito forte’

Filha caçula de Rodrigo Faro e Vera Viel, Helena Faro revela o estado da mãe após cirurgia para remoção de tumor maligno raro

Na noite do último domingo, 13, Helena Faro, que é filha caçula de Rodrigo Faro e Vera Viel, usou as redes sociais para revelar o estado da mãe. Após a modelo passar por uma cirurgia para remoção de um tumor maligno, a herdeira, de apenas 11 anos, afirmou que ela está se recuperando muito bem e contou que está admirada com a força da mãe.

Nos stories do Instagram, Helena, que conta com mais de 400 mil seguidores, contou que precisou se afastar para acompanhar a família no hospital. Ao retornar, a menina fez um balanço sobre os últimos dias: “Só agora que eu tive tempo para poder sentar, respirar, deitar na minha cama e refletir sobre tudo que aconteceu em apenas três dias”, iniciou.

Na sequência, Helena revelou que está encantada com a garra da mãe, que encarou o diagnóstico com leveza: “Eu sou tão grata a Deus porque foi uma experiência incrível, sabe? A minha mãe é muito forte, ela passou, ela enfrentou isso de uma forma tão calma, tão leve e isso foi o que mais me admirou e o que mais me admira nela”, afirmou.

Por fim, a menina atualizou sobre o estado da mãe: “Eu trago boas notícias, ela tá muito muito muito bem, mas por motivos de precaução ela vai ficar alguns diazinhos no hospital, mas não é nada demais, é bem pouquinho. É isso, ela tá muito muito bem”, disse a jovem, que ainda revelou que as irmãs estão se revezando para dormir com a mãe no hospital.

Vale lembrar que além de Helena, Rodrigo Faro e Vera Viel também são pais de Clara, de 19 anos, e Maria, de 16 anos. Em suas redes sociais, o apresentador mostrou que reuniu as meninas para celebrar o aniversário da esposa, ainda no hospital: “Família reunida para agradecer a cura da Vera. E nossa filha Clara no FaceTime direto dos EUA”, contou.

O diagnóstico de câncer de Vera Viel:

Vera Viel foi hospitalizada há pouco mais de uma semana após descobrir um nódulo em sua coxa esquerda. Prestes a passar por uma cirurgia para remoção da região inchada e iniciar o tratamento, a modelo compartilhou novos detalhes sobre sua condição e dividiu o diagnóstico de um tumor maligno raro com os seguidores em seu Instagram.

"Quero começar agradecendo a Deus por ter nos mostrado essa doença logo no início. Deus usando pessoas que foram como anjos e meu marido que insistiu para que eu fosse fazer uma ressonância. Eu tenho um Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Estou pronta pra enfrentar essa batalha!", escreveu a esposa de Faro.