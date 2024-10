Angélica relembra dificuldades para descobrir pré-menopausa: 'Cheguei a fazer teste de gravidez’

No evento CARAS Talks Menopausa, a apresentadora Angélica fala do quanto é importante discutir o tema sem tabus e relembra dificuldades de chegar a diagnóstico

A CARAS está promovendo na noite desta sexta-feira, 18, o evento CARAS Talks Menopausa – realizado justamente no Dia Mundial da Menopausa. Ele tem como objetivo desmistificar o tema, que ainda é tabu na sociedade. Várias especialistas da área participam do encontro, como também muitas famosas. Entre elas, Claudia Ohana (61), Fabiana Karla (48), Mariana Godoy (55), Maria Cândida (53) e Virna Dias (53).

Por meio de um vídeo exibido no evento para todos os convidados, a apresentadora Angélica (50) manda um recado importante. “Durante muito tempo a menopausa foi considerada o fim da linha para as mulheres, como se a vida afetiva, a vida sexual, até a vida ativa mesmo, tivesse um ponto final. E como ninguém quer ser morta em vida, as mulheres passaram a fazer o quê? Mentir. Fingir que a menopausa nunca veio. Falar do assunto com o marido? De jeito nenhum. Com amigas? Também melhor não. Vai que a notícia corre, né?”, inicia.

“Quando os primeiros sinais do climatério vieram para mim, há quase dez anos, o mundo era assim: um misto de silêncio com a desinformação. Como a minha veio precoce, nem o médico acreditou que era o climatério batendo à porta. Cheguei a fazer teste de gravidez, acredita? Pois é, mas era ela mesmo. E sim, fiquei apavorada. Agora eu acho muito louco pensar que eu só fui falar do assunto com a minha mãe, minha irmã, quando eu entrei na menopausa. Hoje, se bobear, a gente está falando para todo mundo. Se bobear, estou falando até com a Eva sobre o assunto”, continua a artista.

A esposa de Luciano Huck (53) ainda salienta: “A gente não morre, não para de amar, nem de ser amada, e também não para de transar. Eu juro pra você. A menopausa é um trecho difícil, e eu não posso negar isso. Mas o que faz esse momento ser terrível, não é só a baixa de hormônio ou o fim as vida fértil. É o medo desse lugar sóbrio que criaram. Fico muito feliz de ajudar a tirar a menopausa da sombra, de contar a minha história. Isso também serve de exemplo”.

“Eu faço questão de falar disso na Mina, nas entrevistas, na mesa de jantar. Porque tabu, a gente só quebra quebrando, né? E às vezes, as pessoas perguntam assim: ‘Mas como você faz para estar tão plena depois da menopausa e tal?’. Bom, exercício, alimentação, reposição hormonal, lubrificante, mas acima de tudo, informação e sinceridade. Poder viver o que a gente está vivendo e saber o que a gente está vivendo é libertador”, finaliza Angélica.

