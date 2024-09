Fabiana Justus celebra nova fase em tratamento contra o câncer: 'Como esperei'

Boas notícias! A influenciadora Fabiana Justus contou que iniciará uma nova fase após completar 180 de transplante de medula óssea

A empresária e influenciadora digital Fabiana Justus usou as redes sociais para dividir com os seguidores uma ótima notícia a respeito de sua saúde. Em seus stories no Instagram, a filha de Roberto Justus contou que nesta segunda-feira, 23, completam-se 180 dias de seu transplante de medula óssea.

Fabiana foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda no início deste ano e, em meados de março, realizou o transplante. Agora, seis meses após o procedimento, ela poderá retomar suas atividades normalmente, uma vez que deixará de ser uma paciente imunossuprimida.

"Como esperei por esse dia! Agora, a vida vai começar a voltar de verdade, vou tomar a maior parte das vacinas", celebrou Fabiana Justus, que também deverá parar com as medicações que diminuem a imunidade do corpo nesta nova fase.

"Só tenho uma coisa a dizer: obrigada, Deus, por me permitir viver! Obrigada por me mostrar que está ao meu lado em todos os momentos, por me carregar no colo quando mais precisei, por me trazer de volta momentos maravilhosos em família, no meu lar, com amigos. Obrigada, obrigada, obrigada!", completou a empresária.

Ainda em celebração a nova conquista, Fabiana Justus compartilhou uma foto encantadora ao lado do marido, Bruno D'Ancona, e dos filhos, Sienna, Chiara e Luigi. "180 dias com meus maiores tesouros! Obrigada, Deus!", declarou ela.

Vale lembrar que Fabiana ainda segue em tratamento contra o câncer. Uma vez por mês, a herdeira de Roberto Justus recebe medicação para impedir que as células cancerígenas retornem ao seu corpo.

Fabiana Justus curte desfile com as filhas gêmeas em São Paulo

A influenciadora digital Fabiana Justus, que é filha de Roberto Justus, aproveitou a tarde de domingo, 22, em um evento com sua família. Ela e as filhas gêmeas, Sienna e Chiara, participaram de um desfile de moda infantil em São Paulo e esbanjaram simpatia.

A mãe e as filhas mostraram que levam jeito para serem modelos por um dia e esbanjaram fofura durante o evento. Inclusive, elas também contaram com a presença do marido e pai, Bruno D’Ancona, na plateia; confira os registros!