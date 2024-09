Fabiana Justus vibra com nova vitória no tratamento de câncer: ‘Sem agulha’

Fabiana Justus compartilha nova vitória ao encerrar ciclo no tratamento contra o câncer e atualiza detalhes de seu estado de saúde

Nesta sexta-feira, 20, Fabiana Justus usou as redes sociais para comemorar mais uma vitória em seu tratamento contra o câncer. A influenciadora digital e empresária compartilhou com os seguidores que concluiu mais um ciclo de ‘manutenção’ e revelou o alívio ao remover uma agulha que estava em seu peito para a aplicação das medicações.

Nos stories de seu Instagram, Fabiana apareceu se arrumando para ir ao hospital e explicou que estava no último dia do remédio e tratamento de manutenção mensal, que exigem o uso de cateter e agulha. Emocionada, ela compartilhou a felicidade de encerrar mais um ciclo do tratamento e comemorou por ter "menos um" procedimento na lista.

Ao chegar em casa, Fabi publicou um clique usando uma blusa de alcinha para mostrar que havia sido liberada do uso do cateter e da agulha, que a incomodaram bastante nos últimos dias. Na legenda, ela abriu o coração e celebrou mais uma vitória: "Sem agulha! Mais um ciclo de tratamento de manutenção concluído com sucesso!”, disse.

“Menos um ciclo de tratamento na vinda! Esse foi o quinto", Fabiana declarou. Na sequência, ela mostrou que ainda estava usando um curativo no local, mas explicou que logo poderia remover. Além disso, a empresária destacou que estava aliviada após a retirada, já que a agulha machucava na hora de dormir e precisava ser coberta durante o banho.

Vale lembrar que essa é uma das muitas vitórias desde que Fabiana foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro deste ano. Após descobrir a doença, a influenciadora passou por um transplante de medula óssea em março e agora realiza tratamentos de ‘manutenção’ Recentemente, Justus afirmou que "continua zerada".

"Recebi a confirmação dos meus médicos: continuo ZERADA!!! E assim será pra sempre. Exames nota 10! DEUS É MARAVILHOSO! OBRIGADA por rezarem sempre por mim. Obrigada, obrigada, obrigada!!!. Lágrimas de alegria!!!! Porque eu amo tanto minha vida", Fabiana atualizou seu estado de saúde e comemorou a remissão da doença.

