Ex-paquita Andrea Veiga vai parar no hospital e explica o que aconteceu: 'Negócio tá bravo'

A ex-paquita Andrea Veiga usou as redes sociais para desabafar sobre seu estado de saúde e contou que precisou procurar atendimento médico

A ex-paquita Andrea Veiga usou as redes sociais nesta quinta-feira, 23, para desabafar sobre seu estado de saúde e contou que está com virose. No hospital, a artista relatou que precisou procurar atendimento médico após passar três dias se alimentando muito pouco e desidratando por conta de diarreia.

Através dos stories do Instagram, ela apareceu na unidade médica e desabafou: "Então galera, queria estar na praia, mas não estou. Estou no hospital. Nem fui para o Guarujá. Acho que peguei a po**a daquela virose. Estou há três dias fazendo água, sem me alimentar direito", iniciou.

E complementou: "Vim parar no hospital para poder fazer exames para ver se é mesmo a virose e para me hidratar. O negócio está bravo, gente. Se cuidem, tá? Mas estou bem. Só para saber exatamente se tem alguma bactéria, alguma coisa, para poder tomar antibiótico".

Ex-paquita Andrea Veiga lembra experiência com "garotinhos" em app de namoro

Recentemente, Andrea Veiga participou do programa Saia Justa, do canal pago GNT. Durante o papo com as apresentadoras Eliana, Tati Machado e Rita Batista, ela relembrou que já se cadastrou em um aplicativo de relacionamento para "investigar" um ex-namorado, mas acabou se surpreendendo com os "matches" dos homens mais jovens.

"Uma vez, entrei em um aplicativo de namoro, mas foi para espionar um ex-namorado que eu achei que estava lá e ele estava! Aí, você precisa colocar a faixa etária que você quer, eu coloquei de 47 a 60 anos. Sabe quem me procurava? Os garotinhos de 25 ou 23 anos. Eu perguntava: 'Você viu a idade que eu tenho? Eu tenho um filho quase da sua idade!' Ele respondeu que 'as mulheres mais velhas sabem o que querem", relatou.

A história deixou as apresentadoras surpresas, e Rita perguntou se ela chegou a sair com alguém que conheceu no aplicativo. "Lógico que não dei match com ninguém, saí do aplicativo [risos]. Não ficaria confortável", opinou ela.

Leia também: Ex-paquita Andrea Veiga desabafa após diagnóstico de dengue: 'Pior doença'