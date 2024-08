Ex-BBB Rodrigão passará por cirurgia após ser internado às pressas

Estado de saúde do ex-BBB Rodrigo é revelado em texto do médico dele nos Estados Unidos e a esposa, Adriana Sant’Anna diz: ‘Estamos firmes’

O ex-BBB Rodrigão foi internado às pressas na semana passada após ter um sangramento abdominal. Agora, o estado de saúde dele foi revelado pelo seu médico, Dr. Antônio de Souza Neto, que informou que Rodrigo passará por cirurgia para remover uma lesão.

O quadro de saúde de Rodrigão foi revelado em um texto escrito por seu médico e compartilhado por sua esposa, a ex-BBB Adriana Sant’Anna. Ele está internado em um hospital nos Estados Unidos e se prepara para ser submetido ao procedimento cirúrgico em breve.

Rodrigão foi internado com sangramento abdominal em decorrência de uma lesão na glândula suprarrenal. O sangramento foi controlado e o quadro dele é estável, mas segue em observação. Agora, ele faz exames pré-operatórios para remover uma lesão.

Na legenda do post, a esposa dele, Adriana Sant’Anna falou sobre a fé da família. "Repito que estamos firmes, alegres em Jesus e confiando na vontade soberana do nosso Pai. Temos amado a Deus com ainda mais intensidade, temos vivido enquanto casal, uma intimidade com Jesus que vai alem das orações que mantínhamos em casa. Existe uma presença quase que palpável de Jesus aqui. Vivendo dias inesquecíveis com Jesus e meu amor!", escreveu.

Leia o comunicado completo:

“No dia 23 de agosto de 2024, nosso querido Rodrigo enfrentou um sangramento abdominal em decorrência de uma lesão na glândula suprarrenal. Graças à misericórdia de Deus e à habilidade de uma equipe médica extraordinária, o sangramento foi controlado com êxito por meio de um procedimento inicial chamado embolização. Atualmente, Rodrigo permanece internado, estável e sob cuidadosa observação, enquanto realiza exames pré-operatórios em preparação para a cirurgia definitiva, que visa à remoção completa da lesão".

"Ele está sendo assistido com dedicação e competência, sob os cuidados atentos dos renomados cirurgiões Dr. Imram Siddiqui e Dr. Leslie Nguyen. Como amigo da família e cirurgião, estou acompanhando de perto cada etapa deste processo, juntamente com os Drs. Daniel Kirtner e André Teixeira, que têm oferecido apoio constante aqui nos Estados Unidos e Dra. Karla Assed e ao Dr. André Barbosa, cujo suporte foi tão essencial. Com fé em Deus pedimos que continuem com suas orações, para que Rodrigo receba a cura plena e supere esse momento com força e serenidade”, finalizou.