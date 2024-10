Ex-BBB, Marcela Mc Gowan explica coceira íntima de Raquel Brito

Ginecologista e ex-participante do BBB 20, Marcela Mc Gowan usou as redes sociais para comentar as possíveis causas da coceira íntima de Raquel Brito

Na última segunda-feira, 30, a ginecologista e ex-BBB 20, Marcela Mc Gowan, usou as redes sociais para comentar as possíveis causas da coceira íntima de Raquel Brito. Compondo o elenco de A Fazenda 16, a irmã de Davi Brito se tornou alvo de polêmica na web por conta disso e chegou, até mesmo, a assumir o incômodo com a situação.

Para quem não acompanhou, o público do programa notou há algum tempo o desconforto que a peoa aparenta sentir na região íntima. Marcela, que também possui especialização em obstetrícia, publicou um vídeo em seu perfil oficial no Instagram ressaltando que não se deve fazer piadas sobre o assunto.

Na publicação, a ex-sister pontuou que o incômodo pode ser causado por motivos diversos. "Embora a candidíase seja sim uma frequente causadora de coceira nessa região, existem outras situações que podem levar a isso. Por exemplo, os quadros de alergia podem ser desencadeadas pelo contato com algum produto químico, como o sabonete que está sendo usado para lavar ali a região, ou até mesmo o produto usado para lavar a calcinha que ela estiver usando", explicou Marcela.

Na sequência, a médica enfatizou que a nova rotina exercida no reality show deve ser considerada, já que causa mudanças no estilo de vida, higiene, alimentação, roupas e no estresse - fatores que influenciam a saúde íntima. "Isso não deveria ser motivo de chacota. Então se você tem algum tipo de coceira na sua região vulvar, precisa sim procurar ajuda, investigar e tratar. Mas isso não deve ser levado como algo nojento ou inadequado, apenas como um sintoma que precisa de olhar e de orientação", destacou.

Confira na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcela Mc Gowan (@marcelamcgowan)

Marcela Mc Gowan opina sobre Gizelly Bicalho em A Fazenda 16

A ex-BBB Marcela Mc Gowan falou o que achou de sua companheira do BBB 20, a advogada Gizelly Bicalho, tentar entrar em A Fazenda 16. Chamada para integrar o Paiol do reality show rural, a influenciadora não chegou ao programa com vaga fixa no elenco, lutando por uma classificação no programa comandado por Adriane Galisteu.

Surpreso com a participatação da ex-BBB na atração da Record TV, o públicou questionou Marcela sobre "ter deixado" a amiga entrar na disputa. A médica então revelou que também ficou pasma ao saber que Gizelly tentaria entrar em A Fazenda 16 e contou melhor sua reação, explicando que apoia a amiga. Confira!