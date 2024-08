Ex-BBB, Isabelle Nogueira faz a desabafo sobre estar acima do peso: “Inchada”

A ex-BBB, desabafou em suas redes sociais sobre estar acima do peso; Isabelle contou que está focada nos exercícios e comida saudável

Nas redes sociais na sexta-feira, 16, a ex-BBB Isabelle Nogueira disse que nunca esteve tão acima do meu peso. A influenciadora compartilhou um desabafo sincero em seu Instagram e mostrou sua volta aos treinos com foco.

"Minha barriga está maior, estou com um pouquinho de papada. Bora lá voltar. Meu Deus, nunca estive com percentual de gordura tão alto. Perdi a linha esses tempos. Mas alinhando dieta e treinos tudo volta e volta já", falou animada.

A cunhã poranga do Boi Garantido também mostrou sua comidinha saudável: "Agora estou no pós-treino e o almoço é carne moída, purê de macaxeira e legumes. Voltei para marmita, alimentação, se Deus quiser vai dar certo".

Foto: Reprodução / Instagram

Ela também aproveitou para explicar para os fãs, após um seguidor notar que seu rosto está inchado, que não fez nenhum procedimento estético: "Faz muito tempo que não faço nada no meu rosto. Sei que não estou na rotina de treino, me permiti comer coisas que não comia há mais de 10 anos. Até água não estava bebendo direito, me hidratando. Não estava treinando como gosto e mereço. Isso reflete logo no meu rosto. Sei que estou retida, inchada. Quando tudo começar a andar, vocês vão ver como muda logo meu rosto".

A sister também disse que não ficou chateada com o comentário do seguidor e já esperava o resultado ruim com a saída da rotina:

"Eu não sou refém de comentários e sempre trabalhei muito minha cabeça para isso. Eu sabia que na bioimpedância ia dar perda de massa muscular, percentual de gordura alto e priorizo questão da saúde. Estou voltando minha alimentação de 3 em 3 horas, vou conseguir. O rosto dá logo uma secadinha, vocês vão ver. Parar e voltar é complicado. A gente consegue", finalizou.

