Arthur Picoli mostra antes e depois do corpo em seis meses de academia

O ex-BBB Arthur Picoli mostrou que está levando os treinos a sério e mostrou a diferença em seu corpo em apenas seis meses de academia

Em suas redes sociais, Arthur Picoli sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Nesta terça-feira, 23, o ex-BBB mostrou que está levando os treinos bem a sério.

Em sua conta no Instagram, o famoso publicou um vídeo em que aparece na frente do espelho, usando apenas um shorts, e mostra a diferença em seu corpo em apenas seis meses de academia. Arthur já está com o abdômen bem sarado.

"24/01/2024 - 23/07/2024. Já pensou se as mudanças que queremos ter acontecessem em um estralar de dedos? Pois é… mas não tem fórmula mágica não. Toda e qualquer conquista deve ser comemorada, sempre. Marca aquele seu amigo aí que está precisando entender que é um caminho longo, um processo, não um milagre", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, muitos seguidores elogiaram o foco e a disciplina de Arthur. "Já vai servir de inspiração para eu cair para dentro do shape", escreveu um internauta. "Foco. A gente vê por aqui", escreveu outro.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Picoli (@arthurpicoli)

Declaração

Recentemente, Ivy Moraes e Arthur Picoli viajaram para Curação para celebrar o aniversário do galã. No feed do Instagram, a influenciadora digital postou algumas fotos da viagem ao lado do amado e prestou uma bela homenagem. "Já ouviram aquela frase clichê? 'O aniversário é seu, mas sou eu quem ganha o presente?' Ela nunca fez tanto sentindo para mim. Ter te conhecido esse ano foi o meu melhor presente, foi tão inesperado e, ao mesmo tempo, especial", disse ela.

"Estou muito feliz em poder dividir a minha vida com você, poder conhecer esse seu coração lindo e puro. Você tem me trazido as melhores sensações da vida, paz, amor e alegria são uma delas… Não poderia deixar de te desejar isso e muito mais. Que você seja infinitamente feliz, que todos os seus sonhos se realizem! Deus te abençoe e guarde, feliz dia meu amor. Eu amo muito você", declarou Ivy.

Nos comentários, Arthur falou sobre comemorar o aniversário ao lado da namorada. "Te amo, minha princesa. Sem dúvidas um dos aniversários mais especiais da minha vida. Sua companhia torna tudo mais legal, até uma rabada de golfinho na cara", escreveu ele.