Silvio Santos deve ganhar homenagem em importante local do Rio de Janeiro

O apresentador Silvio Santos (1930-2024) pode ter seu nome eternizado em uma das principais vias do Rio de Janeiro. É que um projeto de lei apresentado na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) propõe a alteração do nome da RJ-081, atualmente conhecida como Via Light, para Rodovia Senor Abravanel – Silvio Santos.

A proposta, de autoria do deputado estadual Alexandre Knoploch (PL), visa homenagear o apresentador, empresário e ícone da televisão brasileira, que morreu aos 93 anos em 17 de agosto de 2024 em decorrência da broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1).

Inaugurada em 1996, a Via Light possui aproximadamente 20 quilômetros de extensão e liga a Rodovia Presidente Dutra à Avenida Brasil. A via atravessa importantes municípios da Baixada Fluminense, como Nilópolis, São João de Meriti, Mesquita e Nova Iguaçu, sendo um dos principais corredores de tráfego da região metropolitana.

“Além de sua relevância no setor da comunicação, Silvio Santos é um exemplo de dedicação, inovação e impacto social. Seu carisma e comprometimento com a cultura popular brasileira atravessam gerações, consolidando seu legado como um dos personagens mais admirados pelo povo”, diz trecho do documento. Com informações do portal NaTelinha.

Fortuna de Silvio Santos

O apresentador Silvio Santos (1930-2024) deixou uma fortuna de R$ 6,4 bilhões para a viúva,Iris Abravanel, e para as filhas Patrícia, Rebeca, Cintia, Silvia, Renata Abravanel e Daniela Beyruti. A declaração vem à tona por meio de uma ação na Justiça movida pelas herdeiras contra o governo de São Paulo. Elas declararam o valor total deixado pelo pai antes de sua morte, em 17 de agosto de 2024.

O documento aponta que a quantia bilionária de Silvio Santos se divide em seis holdings: SS Participações tem a maior parcela da fortuna, cerca de R$ 5,5 bilhões, em seguida a Sisan Participações com R$ 868 milhões, Sisan Empreendimentos tem R$ 2,6 milhões, Hemusa Participações tem R$ 1,8 milhão e Hemusa Empreendimentos com uma parte de R$ 464 mil. Além disso, segundo as herdeiras, o pai também possui uma DPR de R$ 10,7 milhões. Leia mais.

