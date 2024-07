Ex-apresentadora da Globo contrai bactéria durante troca de silicone

A jornalista Mariana Martins, que já trabalhou na Record Goiás e na TV Anhanguera (afiliada da Globo), foi diagnosticada com uma infecção hospitalar

A jornalista Mariana Martins, que já trabalhou na Record Goiás e na TV Anhanguera (afiliada da Globo), foi diagnosticada com uma infecção hospitalar. Ela foi infectada por uma micobactéria durante um procedimento de troca de próteses de silicone e teve que passar por uma nova cirurgia para remover as próteses. Além disso, precisará tomar antibióticos por aproximadamente um ano e meio.

Ela falou sobre o assunto em um vídeo publicado nas redes sociais. "Gente, tô aqui pra contar pra vocês o que aconteceu comigo depois da cirurgia de troca de prótese de silicone que eu fiz em março. Infecção é um resultado que ninguém espera principalmente de uma cirurgia estética, que é uma cirurgia que você escolher fazer para melhorar alguma coisa no seu corpo. Eu ensaiei muito tempo para fazer isso", iniciou ela.

"As próteses que eu tinha eram antigas e a cicatriz não era tão legal. Eu queria um colo mais projetado e queria melhorar essa parte do meu corpo que me incomodava. Os primeiros dias de pós operatório foram tranquilos. Até que eu comecei a sentir a mama direita mais pesada e um pouco mais quente", continuou a jornalista. Mas ficou constatado que a apresentadora foi infectada por uma micobactéria após exames.

Além disso, os médicos decidiram que o melhor a se fazer nesta ocasião é retirar a prótese de silicone. Por isso, ela realizou um novo procedimento para retirar a substância. Ela ainda revelou que o tratamento pode levar “até um ano e meio tomando antibióticos”.

Na legenda, ela escreveu: “O que aconteceu comigo foi uma contaminação durante a cirurgia. O médico não tem culpa pelo que houve comigo e tem me dado toda a assistência desde o início. Fiz uma denúncia na Vigilância Sanitária, que apurou que o meu caso não foi o primeiro, nesse mesmo hospital. Outras pacientes também foram contaminadas nesse centro cirúrgico, em anos anteriores".

E afirmou: "Espero que providências sejam tomadas para que mais pessoas não passem pelo que eu estou passando. É só isso que eu quero".

Veja o desabafo dela: