Esposa de Arlindo Cruz lembra AVC do cantor, há exatos 8 anos: 'Não tinha noção'

Esposa do sambista Arlindo Cruz, Babi Cruz usou as redes sociais para fazer um desabafo ao relembrar os 8 anos do dia em que o artista sofreu um AVC

Esposa do sambista Arlindo Cruz, Babi Cruz usou as redes sociais para fazer um desabafo ao relembrar os 8 anos do dia em que o artista sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Em um vídeo nas redes sociais, ela comentou sobre como tudo aconteceu na data e contou como foram os primeiros minutos em que viu o cantor passando mal.

"Foi em 17 de abril de 2017, por volta das 17h, ele estava exercendo a maior função que o trouxe a esta terra, esta vida, esta existência: Ele estava compondo, ele estava cantando embaixo do chuveiro. Quando, de repente, eu ouvi um silêncio ensurdecedor, e aí foi como num piscar de olhos. Eu pisquei, quando eu abri o olho, o meu mundo desabou", recordou.

"Ele estava caído no chuveiro, dizendo pra mim: ' Mãe, eu tô fraco. Mãe, eu tô sem força'. E eu percebi que a situação era grave. Eu não tinha noção que a partir daquele momento a minha vida tomava um outro rumo, que a vida dele estava por um fio. Hoje faz 8 anos, 8 anos se passaram. Aqui, somente num filme de longa-metragem, eu posso contar detalhes do pavor, do pânico, da dor, do desespero que e a partir desse momento, desse dia... Nunca mais eu ouvi a voz dele, nunca mais", completou.

Na legenda da publicação, ela adicionou: "Sem forças pra escrever . Nunca mais é muito Tempo,apenas um segundo é o suficiente pra modificar, transformar a vida de qualquer ser humano".

O sambista, que está com 66 anos atualmente, enfrenta sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral), sofrido em 2017. Após passar um longo período no hospital e realizar cerca de 17 cirurgias, ele continua com o tratamento em casa ao lado de familiares.

Leia também: Filha de Arlindo Cruz fala sobre novo romance da mãe após AVC do cantor

Veja a publicação: