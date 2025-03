Filha de Arlindo Cruz fala sobre novo romance da mãe após AVC do cantor

A ex-A Fazenda Flora Cruz afirmou que o novo namoro da mãe, esposa de Arlindo Cruz, foi essencial para mantê-la viva: 'Fôlego de vida'

Filha do cantor Arlindo Cruz, Flora Cruz abriu o coração ao falar sobre a mãe, Babi Cruz. A esposa do artista, responsável por cuidar diariamente do sambista após um AVC em 2017, assumiu uma nova relação com André Caetano há cerca de dois anos.

Em entrevista à 'Quem', Flora contou que o namoro da mãe foi essencial para mantê-la viva. A ex-participante de 'A Fazenda 16', da Record TV, ressaltou que os últimos anos de Babi foram dedicados exclusivamente aos cuidados de Arlindo.

"Foi necessário [o namoro], senão ia perder a minha mãe. Não perderia meu pai, como graças a Deus não perdi, mas perderia minha mãe. Foi um fôlego de vida para ela", declarou Flora Cruz. Recentemente, a esposa do sambista precisou ser internada após diagnóstico de diverticulite.

De acordo com Flora, a internação da mãe foi resultado de muitos anos de dedicação exclusiva ao cantor. "Acho que tudo que ela teve foi um acúmulo desses quase 8 anos que o Arlindão ficou doente", disse ela, revelando que a mãe deixou de cuidar da própria saúde.

"Eu me lembro que, quando meu pai fez cinco anos do AVC, eu levei minha mãe ao ginecologista. Porque ela esqueceu da vida dela. Foi quando ela voltou a tomar consciência da importância da vida dela", contou a ex-A Fazenda, explicando que, apesar das dificuldades, a família segue unida.

"A gente vai sempre à mesa para almoçar e bota o meu pai com a gente. Natal, Ano-Novo, Dia dos Pais, dia a dia... Sempre falo: 'bênção, meu pai'. Por mais que ele não me responda, eu peço 'bênção' ao meu pai todos os dias. Essa é a nossa missão. Meu pai não merece menos porque ele é gigantesco", concluiu.

Quando Babi Cruz assumiu o namoro?

Babi Cruz e André Caetano estão juntos desde o início de 2023. Na época em que assumiram o namoro, ela rebateu as críticas envolvendo o sambista Arlindo Cruz, que vive com sequelas do AVC. Ela garantiu que não vai parar de cuidar do marido, mas que também quer seguir sua vida.

"Todos os que convivem comigo têm a total ciência que a prioridade da minha vida é a saúde do Arlindo e sempre será. Entretanto, a partir do momento em que ficou claro de que nunca mais voltaríamos a ter nem sequer o mínimo de relação entre homem e mulher, isso passou a ser uma possibilidade, pensando no fato de eu ser uma mulher cheia de vida, por mais distante que pudesse ser em meus pensamentos, em dado momento, mas sempre respeitando, até os dias atuais, o meu laço matrimonial", declarou.

