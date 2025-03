Carolina Dieckmann desabafa sobre síndrome do ninho vazio: 'Não sei o que eu vou fazer'

A atriz Carolina Dieckmann compartilhou um desabafo sobre a síndrome do ninho vazio na tarde desta quarta-feira, 12. Veja o que ela disse

A atriz Carolina Dieckmann compartilhou um desabafo na tarde desta quarta-feira, 12. A artista abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais e, ao ser questionada sobre a possibilidade de ter mais filhos, confessou que esse é um assunto sensível, abordando também a síndrome do ninho vazio.

"Ainda pretende ter filho? Você é linda", disparou o internauta. "Tocou num assunto sensível, negócio do gatilho. O que tá acontecendo? Meu filho mais velho mora fora do Brasil já na vida dele. O meu mais novo tem 17, se forma na escola agora em junho, provavelmente vai fazer uma faculdade também fora do Brasil", iniciou a artista.

E complementou: "Eu tô na pré [síndrome] do ninho completamente vazio, porque vazio já senti quando o Davi foi. Agora eu tô na pré do próximo passarinho a voar. Gente, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não posso nem falar porque eu vou chorar agora. Será que eu tenho um filho, gente? Vai demorar pra me darem neto."

Vale lembrar que a atriz que é mãe de Davi Frota, de 25 anos, de seu relacionamento antigo com Marcos Frota, e de José Worcman, de 17 anos, de seu casamento comTiago Worcman. Recentemente, ela posou ao lado do caçula ao curtir um dia de folga. Veja!

Carolina Dieckmann fala sobre processo de emagrecimento

Recentemente, Carolina foi questionada sobre seu processo de emagrecimento e explicou que perdeu peso por conta de personagem em novo trabalho. "Fiz um filme em julho, e achei que a personagem, com seu esgotamento emocional, seria bom que tivesse uma resposta no físico Então fiz jejum - vou explicar um pouquinho disso - muito difícil de fazer. Mas fiz com acompanhamento médico, fazendo exames, recolocando as vitaminas que eventualmente não iria conseguir ter através da alimentação, porque estava comendo uma vez por dia. Mas me senti muito bem. Nos primeiros dias foi muito difícil, porque todas as mudanças radicais tem um impacto, mas me senti muito bem", contou. Veja o relato completo.

