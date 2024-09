Entenda doença infecciosa que casou internação do filho mais velho de Sthefany Brito

Enrico, primogênito da atriz Sthefany Brito, foi diagnosticado com faringite escarlatina após parar em emergência do hospital; entenda doença infecciosa

A atriz Sthefany Brito (37) revelou, por meio das redes sociais, que seu primogênito Enrico, de 3 anos, fruto do casamento com o empresário Igor Raschkovsky (36), precisou ir ao hospital no último sábado, 21, onde foi diagnosticado com faringite escarlatina, que causa erupção cutânea avermelhada, febre e dor de garganta. Em entrevista à CARAS Brasil, o endocrinologista pediátrico Miguel Liberato detalha a doença bacteriana associada a infecções de garganta.

Segundo o especialista, muitas doenças podem causar vermelhidão da pele de crianças – comumente chamadas de exantemáticas. “O importante é conseguirmos identificar a causa e tratar a doença de forma adequada”, ressalta. “A escarlatina é uma dessas doenças que levam à vermelhidão da pele. É uma condição que se desenvolve devido à produção de toxinas de uma bactéria em específico (Streptococcus pyogenes) e que causa infecção de garganta em crianças e adolescentes”, acrescenta.

De acordo com Liberato, quando a criança apresenta infecção de garganta por essa bactéria, ela também pode desenvolver uma vermelhidão no corpo que deixa a pele com aspecto de lixa. “Geralmente, iniciada no tronco e que evolui para os membros. Pode também vir acompanhada de palidez ao redor da boca e uma vermelhidão na língua, dando uma característica de framboesa”, informa.

Como a escarlatina é uma condição secundária, segundo o médico, o tratamento é feito com antibiótico para a infecção de garganta e com suporte para o paciente, que muitas vezes pode ter cefaleia, febre, dores no corpo, dor abdominal, náuseas, vômitos em crianças, entre outros sintomas gerais. “Após 24 horas do início do antibiótico, o quadro se torna mais brando e o portador da doença deixa de transmiti-la para outras pessoas”, diz.

A transmissão acontece pelo contato de gotículas do trato respiratório ou de secreções de pessoas com faringoamigdalite estreptocócica ou portadores assintomáticos. “Geralmente, são quadros que não evoluem com grandes complicações, mas é preciso estar cientes que, por mais que não seja regra, há possibilidade de problemas renais e até febre reumática para casos que não são tratados adequadamente”, pontua.

CASO DE ENRICO

Na sexta-feira, 20, a artista disse que o pequeno estava com uma virose e que não apresentou melhora. "Enrico não estava melhorando. Ele não costuma ter febre muito alta, mas dessa vez estava com uma febre bem alta. Reclamava que estava doendo, além de estar com algumas placas vermelhas que foram aumentando e se espalhando. Ele também reclamava que estava coçando muito. Resumindo, teve que ir para a emergência do hospital", iniciou.

Sthefany confessou ainda que ficou abalada por não conseguir levar o filho ao médico. "Nem preciso entrar em detalhes sobre como foi a saída de casa. Ele queria que eu fosse e começou a chorar. Ele chorou de um lado, e eu, do outro, porque não tinha como eu ir. E foi a melhor coisa ele ter ido, porque assim descobrimos exatamente o que ele tem", falou.

"Ele estava sendo tratado como se tivesse virose. Estava com febre muito alta, vomitando, com dores e com essas placas que começaram a aparecer pelo corpo. Lá no hospital, chegaram à conclusão de que ele está com faringite escarlatina. Vai ter que começar o tratamento com antibiótico, e é isso. Está bem caidinho, bem manhoso", emendou a atriz.

Nesta segunda-feira, 23, Sthefany atualizou o quadro de saúde do filho. "Enrico está melhor, se sentindo mais disposto, animadinho, está ótimo. Está melhor do que eu", brincou ela, nos stories do Instagram. "Ele ficou bem derrubado, bem caidinho, mas está comendo um pouquinho melhor, o antibiotico dá um levante rápido. Criança na mesma velocidade que cai, levanta. Graças a Deus está melhorando rápido", completou a famosa.