Elaine Mickely dá detalhes de cirurgia de retirada de útero: 'Muito grande'

Após meses de cirurgia de retirada de útero, esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, dá detalhes de diagnóstico e como foi o seu caso

A esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, tirou dúvidas dos internautas sobre a cirurgia de retirada de útero e trompas pela qual passou no dia primeiro de abril deste ano. Em sua rede social, ela recebeu perguntas e explicou com detalhes o que aconteceu, como foi o diagnóstico e o procedimento.

A ex-atriz global então contou que estava com um fluxo sanguíneo muito intenso há um tempo, o que lhe causou a necessidade de repor ferro. Além disso, a mulher do apresentador do SBT falou que sentia dores na região.

"Há um ano atrás, eu tinha um fluxo sanguíneo muito grande, estava totalmente descontrolado, o fluxo sanguíneo, ele pode te gerar falta de ferro, que eu já estava repondo ferro sim e te deixa anêmica e você pode ter uma hemorragia a qualquer momento ou futuramente, como eu já tava mais de um ano e meio com esse fluxo sanguíneo e com incômo aqui embaixo na pélvie, nós conversamos com a minha ginecologista, fizemos exames e fomos ver como é que estava o meu útero", detalhou o que sentiu.

Ao fazer os exames, Elaine descobriu que seu útero estava com um tamanho anormal. "Quando nós fomos realizar o exame pra ver como é que estava o meu útero, ele já estava quatro vezes maior do que o normal e eu estava com um cisto de quatro centímetros, muito grande, o local onde estava este cisto é que provocava esse fluxo sanguíneo em excesso, de uma maneire deliberada", comentou o que houve.

Diante da situação, a famosa, que já tem dois filhos, optou pela retirada do órgão. "Tirei o útero e as trompas, os ovários não, eles ficaram preservados, porque os ovários são responsáveis pelos hormônios e ali não tinha problema nenhum, eu tirando o útero e as trompas, ali que poderia futuramente dar um risco de câncer ou algo assim", falou sobre seu caso.

Em seguida, Elaine compartilhou que sua experiência com a cirurgia foi positiva. "É um cirurgia super tranquila e não foi doloroso, o pós-operatório foi tranquilo, que pra mim foi normal e sob controle, eu fiz pelo corte da cesaria, mas como eu tinha uma diástase muito grande, eu precisei também amarrar a diástase, foi extremamente tranquila", acalmou quem estava perguntando sobre o procedimento.

