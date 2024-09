DJ Buarque nega ter causado acidente de propósito após perder parte da orelha

Ex-namorado de Bia Miranda, DJ Buarque nega acusações de ter provocado o próprio acidente e detalha sua recuperação após perder parte da orelha

Na semana passada, DJ Buarque passou por um susto ao se acidentar com fogos de artifício durante um encontro com fãs, que acabou resultando na perda de parte de sua orelha. Pelas redes sociais, ele compartilhou detalhes sobre sua recuperação e se revoltou com ao ver acusações de que teria provocado o incidente de forma intencional.

Em seu perfil no Instagram, Buarque fez questão de responder publicamente a uma seguidora que o acusou de forjar o acidente. 'Parece até que foi tramado', comentou a internauta. Em resposta, o músico afirmou que a acusação era absurda e aproveitou para revelar que vai ter que passar por uma reconstrução do órgão.

”Eu vou querer reconstruir minha orelha? Só se for pra competir com meus amigos, porque bonito e maravilhoso eu sempre fui. Agora vou ficar um pouquinho mais bonito. Agora tramar que eu cortei a minha orelha?! Minha filha, com todo o respeito: não sei se você é casada, se não é, mas vamos tirar a calça jeans”, Buarque disparou.

“Paz no coração e muito progresso na sua vida. É Inacreditável que alguém no mundo pense ou fale uma coisa dessas”, Buarque rebateu as acusações. Vale lembrar que em suas redes sociais, o ex-namorado da influenciadora digital Bia Miranda e pai do pequeno Kaleb contou mais detalhes sobre como aconteceu o acidente.

"Assim que eu cheguei, fui soltar fogos e acabou voltando na minha orelha. A minha orelha caiu um pedacinho, vou ter que fazer uma cirurgia. Estou cheio de dor. Não vou ficar surdo. Mas estou aqui firme e forte, Deus é bom”, disse ele, que precisou ser levado às pressas ao hospital e passará por cirurgia para reconstruir o órgão.

