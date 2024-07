Como voltar a curtir vida de solteiro? Psicóloga dá dicas para sair da solidão

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira ofereceu estratégias para deixar a solidão e curtir a vida de solteiro de forma saudável

O fim de um relacionamento muitas vezes pode ser tornar um desafio para algumas pessoas, principalmente pelo desafio de redescobrir como aproveitar a vida de solteiro. Voltar a curtir a própria companhia ou encontrar prazer em fazer pequenas atividades acompanhado pode parecer uma tarefa difícil, mas com algumas dicas e uma mudança de perspectiva, é possível transformar a solidão em diversão.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira falou um pouco como superar os desafios do recém chegado à solteirice e garantiu que os aplicativos de namoro podem ser uma ótima saída, mas não são as únicas.

"É muito doloroso e muito desafiador o retorno a vida de solteiro para algumas pessoas, porque acho que no primeiro momento vem a sensação de fracasso, a sensação de estar diferente de todo mundo e aquela preguiça mesmo de recomeçar. Aqueles fantasmas que a gente lida com 15, 18 anos, a gente volta a lidar numa idade muito mais madura e a gente se dá conta que a gente continua sendo as mesmas pessoas, com as mesmas inseguranças, com os mesmos medos de rejeição", explica.

Mas apesar dos dilemas que algumas pessoas vivem nesse momento, a psicóloga avalia que esta pode ser a oportunidade para buscar novas atividades e investir em novidades. "Então é importante procurar fazer atividades novas que te tirem mesmo da zona de conforto, atividades físicas em grupos, um crossfit, tentar se aproximar de pessoas de uma maneira mais indireta, através de esporte, por exemplo, participar do happy hour do trabalho, coisas que você não faria", diz.

"No primeiro momento vão te gerar desconforto, mas que vão te aproximar de pessoas no mesmo status que você. Eu acho que a partir do momento que existe essa aproximação de pessoas que estão no mesmo barco, o desconforto acaba naturalmente indo embora".

Quanto a paquera e o interesse por novos relacionamentos, Letícia avalia que os apps são uma boa alternativa, mas não podem ser entendidos como a única opção para viver novas experiências. "Os aplicativos de namoro são mais uma das ferramentas, então hoje em dia a gente tem várias maneiras de chegar a um lugar, mas por exemplo, o Waze facilitou nossa vida. É um aplicativo que nos ajudou. Com o dinamismo das atividades, com as pessoas cada vez mais centradas, autocentradas na própria rotina, o aplicativo acaba sendo uma oportunidade".

"Mas não acredito que o aplicativo é para todo mundo, não acredito que é a única via de ser pessoas, mas acredito, sim, que é uma via bem bacana, bem viável, que pode aproximar pessoas interessantes", finaliza.