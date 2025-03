Com histórico de câncer na família, Rafa Brites faz alerta após realizar exame

A apresentadora Rafa Brites usou as redes sociais nesta segunda-feira, 24, para falar sobre um importante assunto envolvendo a saúde das mulheres

A apresentadora Rafa Brites usou as redes sociais nesta segunda-feira, 24, para falar sobre um importante assunto envolvendo a saúde das mulheres. Em uma publicação, ela mostrou que realizou um exame de mamografia e alertou as internautas sobre a importância de cuidar da saúde da mesma forma.

"Minha seguidoras amadas! Leiam essa legenda por favor. O câncer de mama ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil! Agora quer um dado que eu achei Bizarro? A taxa de mortalidade aumentou 86,2% em 22 anos !!! Como assim ? As tecnologias só avançam a informação só aumenta e esse número não para de crescer!", iniciou a artista.

Em seguida, ela falou sobre seu histórico familiar de câncer. "Mulheres muito próximas, inclusive minha mãe, passaram por essa doença e estão aqui hoje pois conseguiram detectar no início através dos exames... O tumor que minha mãe encontrou através da mamografia era do tamanho de um gergelim. Por ter sido 'pego' no início, ela fez a cirurgia , a radioterapia e o tratamento dos bloqueadores", continuou.

E complementou: "Sei que o autoexame foi e é muito divulgado, mas ele não é suficiente! Pensa comigo: para você apalpar um tumor com os dedos, de que tamanho ele está? Muitas pessoas dizem que dói fazer o exame, e eu vim aqui pra dizer que sim! É um exame desconfortável, mas suportável!", afirmou.

Por fim, comparou o desconforto e o investimento no exame aos cuidados de beleza. "Você não enfrenta uma do suportável para preservar sua vida? Faz depilação ou se agulha com tratamentos estéticos e carrega filhos... mas 'mamografia dói'! É revoltante, mulherada! No SUS está disponível a partir dos 50 anos. No particular, pesquisei a partir de R$188, menos do que fazer a raiz do cabelo! Alô, convênios que estão querendo deixar de cobrir a mamografia antes dos 50, estamos de olho em vocês!", finalizou.

Veja a publicação: