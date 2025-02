Rafa Brites é vítima de assalto à mão armada em São Paulo

A apresentadora Rafa Brites relatou que viveu um momento tenso na cidade de São Paulo nesta terça-feira, 18. Veja o que ela disse

A apresentadora Rafa Brites viveu um momento tenso na cidade de São Paulo nesta terça-feira, 18. Em uma publicação nas redes sociais, ela contou que foi alvo de um assalto à mão armada enquanto estava com sua mãe e sua irmã e teve o celular roubado.

"Estava hoje com a minha mãe e com a minha irmã em São Paulo e fui assaltada a mão armada. Está tudo bem! Só avisando que caso entrarem em contato não sou eu", alertou ela.

Felipe Andreoli, marido da jornalista, também se manifestou nas redes sociais. "Estou chegando aqui no Rio, tinha acabado de falar com a Rafa no telefone, um segundo depois ela foi assaltada. Quero deixar registrado aqui que qualquer pessoa que receber qualquer tipo de contato da Rafa, não responde. Foi na Vila Madalena, ela estava saindo do prédio com a família", iniciou ele.

"São Paulo está assim. É o bingo, é a sorte. Você vai ser assaltado ou não, vai tomar um tiro ou não por causa de um celular. Graças a Deus, com elas foi só o assalto. Levaram o celular, levaram algumas coisas, mas está tudo bem. Só deixar registrado que se você receber qualquer tipo de contato da Rafa via redes sociais ou WhatsApp, não responde que está na mão de vagabundo. Essa é a cidade que a gente vive, infelizmente", lamentou.

