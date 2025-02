Rafa Brites celebra primeiro dia de trabalho com Felipe Andreoli na Record

Em suas redes sociais, Rafa Brites celebrou o seu primeiro dia de trabalho na Record ao lado do marido Felipe Andreoli. Confira!

Em suas redes sociais, Rafa Brites sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 7, a famosa celebrou em sua conta no Instagram o seu primeiro dia de trabalho na Record e a oportunidade de trabalhar ao lado do marido Felipe Andreoli. Eles comandarão a nova edição do Power Couple Brasil.

Rafa publicou uma foto em que mostra os crachás da nova empresa e comentou e comemorou. "Nosso primeiro dia de trabalho juntos aqui na Record. São 15 anos de parceria na vida e agora no trabalho também. Para você que está sempre aqui vivendo com a gente nosso dia a dia, tenho certeza que vai amar todas as novidades de 2025! Uma coisa a gente já sabe: dia 28 de abril estréia a nova temporada de Power Couple... Nosso reality favorito, que a gente já teve ataques de risos assistindo as provas e se identificando com várias situações (entre elas as DR's). Bora", escreveu ela.

Saída da Globo

Recentemente, Rafa Brites foi a convidada do podcast PodDelas e relembrou a sua saída da Rede Globo. "Todo mundo me achou louca. Na época em que eu estava no auge na Globo, fazendo o Mais Você e o Superestar, eu falei 'nossa, gente, só não posso engravidar agora, porque estou com muita coisa. Vou parar a pílula e colocar o DIU'. Aí veio o Rocco, maravilhoso. Tinha que ser ele, tinha que ser assim”, disse ela, relembrando o nascimento do primeiro filho.

A famosa é mãe de Rocco, de sete anos, e de Leon, de dois, frutos do seu casamento com Felipe Andreoli. Rafa também relembrou sua decisão de se dedicar a falar sobre maternidade na internet.

"Aí veio a internet. Quando fui mãe, tenho muito orgulho de dizer que eu fui uma das primeiras figuras da internet, principalmente internet e TV, que falou de maternidade de uma maneira diferente. Nessa época, era muito romantizado", contou a artista.

