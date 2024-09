Com câncer, Isabel Veloso é internada após sofrer complicações na gravidez

Com câncer e em cuidados paliativos, Isabel Veloso é internada após enfrentar complicações na gravidez; entenda o que aconteceu

Na quarta-feira, 4, Isabel Veloso recebeu alta após ficar internada. Em meio ao tratamento paliativo por conta de um câncer, a influenciadora digital, que está grávida pela primeira vez, sofreu algumas complicações e precisou passar um dia hospitalizada. Segundo o pai da jovem, Joelson Veloso, a filha teve uma infecção e descolamento de placenta.

Em entrevista à Quem, Joelson compartilhou detalhes do diagnóstico da filha e explicou que ela já está se recuperando em casa: "Ela estava com muitas dores, com infecção, e ontem fizeram um ultrassom, que apontou um descolamento de placenta. Ela foi medicada e está se recuperando", disse o pai da influenciadora digital.

Na sequência, Joelson também contou que está tudo bem com o bebê e que já sabe o sexo do neto, mas ainda não pode revelar: "Ela está sendo acompanhada devido à gravidade, mas está tudo bem. Nós fizemos o morfológico e está tudo certo. Estamos muito felizes”, ele detalhou e contou que a filha precisou cancelar alguns de seus compromissos, mas que vai ficar bem.

Em suas redes sociais, Isabel não fez nenhuma publicação ou se pronunciou sobre a hospitalização até o momento. Por outro lado, o marido da influenciadora digital, Lucas Borba, publicou uma foto deitado ao lado da esposa e mostrou que eles já estavam em casa após o susto nos stories de seu perfil no Instagram.

Isabel, que está grávida pela primeira vez aos 18 anos, foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin. Ela fez o tratamento com quimioterapia, mas o tratamento parou de fazer efeito. Com isso, ela iniciou os cuidados paliativos para controlar e aliviar os sintomas. No momento, o tumor se encontra ‘pequeno’ e ‘estagnado’, conforme relatado por sua médica.

“Eu a diagnostiquei como uma paciente em Cuidados Paliativos. Ela é, sim, portadora do câncer; o tumor existe. Porém, o tumor está crescendo mais lentamente do que a Medicina previu. Na época, a equipe de Oncologia dela previu, de acordo com o crescimento inicial do tumor, que ela teria, em média, seis meses de vida”, a médica declarou.

Isabel Veloso corre riscos com gravidez?

