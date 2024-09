Carlinhos Maia mostra visita ao pai no hospital após cirurgia: 'Ficando bom'

Diagnosticado com câncer de pâncreas, Virgílio, pai do humorista Carlinhos Maia, realizou uma cirurgia para retirada do tumor

O influenciador digital e humorista Carlinhos Maia usou as redes sociais na segunda-feira, 2, para atualizar o quadro de saúde de seu pai, Virgílio. Nos últimos dias, o familiar do famoso, diagnosticado com câncer de pâncreas, realizou uma cirurgia de retirada de tumor.

Ainda no hospital, Virgílio recebeu a visita de Carlinhos, do genro, Lucas Guimarães, e da esposa, Maria Maia. O influenciador fez questão de mostrar a evolução do pai e vibrou com a melhora significativa após o procedimento cirúrgico.

"Meu queixinho já está ficando bom, não é? Que susto", declarou o famoso durante encontro com o pai. Sempre de bom-humor, Carlinhos Maia brincou com a vestimenta hospitalar de Virgílio. "Menino, colocou um vestidinho de florzinha?", disse ele, arrancando risadas dos visitantes.

Em seguida, o influenciador digital dividiu com os seguidores o momento em que o pai caminhava pelo hospital. "Papai ensinou a procissão, gente", se divertiu ele. No último domingo, 1, Carlinhos conversou com os médicos responsáveis por cuidarem de seu pai a respeito da cirurgia, que foi um sucesso.

Na ocasião, o cirurgião informou que apesar do tumor estar em uma área bastante delicada, ele foi removido por completo. O procedimento durou mais de quatro horas. "Tudo certo! Deu tudo certo!", celebrou o humorista.

Carlinhos Maia visita o pai no hospital - Foto: Reprodução / Instagram

Carlinhos Maia fala sobre tratamento do pai contra o câncer

O influenciador digital e humorista Carlinhos Maia usou as redes sociais na tarde de sexta-feira, 30, para conversar com os seguidores sobre a atual situação delicada em sua família. Durante a madrugada, o artista revelou através de um desabafo emocionante que o pai, Virgílio, foi diagnosticado com câncer.

Por meio de um texto em seus stories no Instagram, Carlinhos agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido do público e falou um pouco mais sobre a saúde do familiar. Ao longo do novo relato, ele contou que o tumor do pai está localizado no pâncreas; confira mais detalhes!