Bruna Linzmeyer faz alerta após receber diagnóstico: 'Tudo indica'

A atriz Bruna Linzmeyer usou as redes sociais nesta quarta-feira (2) para fazer um alerta após ter sido diagnosticada com infecção intestinal

A atriz Bruna Linzmeyer usou as redes sociais nesta quarta-feira, 2, para fazer um alerta sobre a balneabilidade das praias. Em uma publicação, ela relembrou o diagnóstico de infecção intestinal que recebeu em janeiro por causa da qualidade da água do mar.

"Vocês acompanham a balneabilidade da água das praias antes de mergulhar? Canto direito de Copacabana e Arpoador, por exemplo, estão há 2 semanas impróprias para banho" , escreveu ela na publicação.

Em seguida, contou sobre sua experiência. "Eu tive uma infecção intestinal que, ao que tudo indica, está relacionada a qualidade da água (já que eu pratico natação no mar semanalmente). Isso já faz semanas, mas ainda estou me recuperando", recordou.

"É um mar urbano, perto de um grande porto, chuvas que deságuam esgoto no mar, várias questões. Mas fico profundamente triste e frustrada, claro, de acompanhar a instabilidade da qualidade das águas", encerrou.

Em janeiro deste ano, ela contou sobre o diagnóstico que recebeu. "Homenageada e exausta são as minhas qualidades da semana", iniciou ela ao postar uma selfie. "Ah, e sobrevivendo SEM CAFÉ, porque peguei uma intoxicação (acho que nadando no mar, infelizmente sujo, do RJ, acreditem) e tô há uma semana me recuperando", completou.

Em seguida, a atriz mostrou seu moletom de Corupá, em Santa Catarina, e finalizou: "Mas a vida é linda, como esse moletom de Corupá - eu boto fé". Veja a publicação!

No ano passado, a atriz foi assaltada ao sair de casa para trabalhar. A famosa levou um baita susto quando foi abordada por ladrões no Rio de Janeiro, enquanto estava a caminho das gravações para a série Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, da HBO.

Segundo a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, o assalto aconteceu na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Apesar do susto, Bruna não foi ferida, mas acabou tendo seu celular levado pelos assaltantes.

