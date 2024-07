Biah Rodrigues revela diagnóstico no puerpério: ‘Dói desse tanto mesmo?’

Poucos dias após dar à luz gêmeos, Biah Rodrigues desabafa sobre desafios com sua saúde e lista os diagnósticos

A influenciadora digital Biah Rodrigues, que é casada com o sertanejo Sorocaba, contou que está enfrentando desafios durante o início do puerpério após dar à luz gêmeos. Ela contou que recebeu alguns diagnósticos neste final de semana e está se cuidando.

Nos stories do Instagram, ela disse que sofre com a cistite, que é uma inflamação da bexiga. “Alguém já teve cistite? Esse trem dói desse tanto mesmo?”, perguntou ela, e logo completou: “Um pouquinho de anemia. Uma cistite. E uma pedrinha nos rins. Estou aqui pensando, será que eu vou sobreviver até o final desse puerpério”.

Biah celebrou o nascimento dos gêmeos Zion e Angelina há poucos dias. Os bebês são frutos do casamento com Sorocaba, com quem ela tem Theo e Fernanda.

Biah Rodrigues falou sobre ter ido para a UTI

A influenciadora digital Biah Rodrigues Fakri está radiante com a nova fase em sua vida ao se tornar mãe de quatro crianças: Theo, de 4 anos, Fernanda, de 2 anos, e os gêmos Zion e Angelina, que nasceram no início de julho. Ela conversou com a CARAS Digital sobre a nova rotina e o susto de ter ido parar na UTI logo depois do parto dos gêmeos.

Biah precisou ser cuidada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da maternidade ao apresentar sinais de pressão alta e pré-eclâmpsia durante o nascimento dos filhos mais novos. Por isso, ela ficou afastada dos bebês em seus primeiros dias de vida. "Receber a notícia de que precisava ir para a UTI não foi fácil. No entanto, tínhamos uma palavra e isso nos sustentou!", disse ela, que já está ótima e só se recuperando no pós-parto conforme o esperado.

Além de ter que cuidar de sua saúde, Biah também viu um dos bebês precisando de cuidados médicos. Zion teve desconforto respiratório e foi para a UTI Neonatal. "Ver o Zion ir para a UTI foi um dos momentos mais difíceis, mas confiei na palavra que tínhamos e eu sabia que sairia com os dois nos braços", afirmou ela. E foi o que aconteceu: a família teve alta da maternidade no domingo, 14, e já está em casa.