BBB 25: Por que os famosos temem entrar no reality?

O BBB 25 estreia nesta segunda-feira, 13, recheado de novidades. Agora, os participantes entram em duplas e terão que encarar novos desafios. O camarote, composto por famosos, também continua nessa edição. Vitória Strada (28), Diogo Almeida (40), Gracyanne Barbosa (41) Diego Hypólito (38) e Daniele Hypólito (40) foram confirmados. No entanto, não é toda figura pública que aceita o desafio de ficar confinada em uma casa vigiada por todo o Brasil.

A psicóloga Dra. Leninha Wagner explica em entrevista à CARAS Brasil que o medo de encarar um programa de julgamento público está diretamente ligado ao lado profissional e a possibilidade de perdas de trabalhos.

"O medo do cancelamento entre famosos é amplificado pela vulnerabilidade da reputação pública, que é frequentemente a base de sua carreira e identidade profissional. O cancelamento pode significar perda de credibilidade, contratos e oportunidades, além de gerar uma crise emocional profunda", explica.

"Psicologicamente, o cancelamento ativa o medo da rejeição e da exclusão social, que são necessidades fundamentais do ser humano. No contexto de um reality show, a vigilância constante e a cultura digital, que amplifica erros e polariza narrativas, tornam esse temor ainda mais real", complementa.

Para a especialista, é necessário buscar apoio psicológico antes de aceitar entrar em um desafio como o Big Brother Brasil. O atendimento especializado também é recomendado após o período de confinamento.

"Para lidar com essa pressão, é essencial investir no fortalecimento da autoestima, no gerenciamento emocional e em uma visão madura sobre o julgamento externo, com apoio psicológico contínuo", destaca ainda.

Dinâmica do BBB 25

No início do reality show, os participantes devem sentir os impactos emocionais em menor intensidade. Isso porque cada dupla vale como se fosse um jogador. A temporada será dividida em duas fases. Na última, as duplas se separam e cada um joga de forma individual.

"O jogo terá algumas fases. A primeira fase é como se a dupla fosse um jogador só, eles terão que jogar em dupla. Quando tiver a Prova do Líder, essa dupla vira uma dupla de líderes, assim como vira também uma dupla de anjos. Eles serão eliminados em dupla no início da temporada. Na segunda fase do jogo, as duplas vão abrir, e o jogo passa a ser individual", conclui.

SAIBA QUEM ESTÁ CONFIRMADO NO BBB:

