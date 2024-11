Atriz de Vai na Fé, Azzy é internada e explica o diagnóstico: ‘Comer nada’

A cantora e atriz Azzy, que atuou na novela Vai na Fé, foi internada nesta semana após ser diagnosticada com um problema de saúde que a impedia de comer

A cantora e atriz Azzy, que atuou na novela Vai na Fé, da Globo, foi internada em um hospital nesta semana. Ela apareceu nas redes sociais para explicar o que aconteceu e qual foi o diagnóstico que recebeu.

Azzy contou que foi diagnosticada com bulimia nervosa e disse que não conseguia comer ou beber água normalmente. “Em respeito aos meus fãs e pessoas que se preocupam comigo, de uns meses para cá perceberam que eu não estou bem, que emagreci muito, que sumi um pouco das redes. Recentemente, eu fui diagnosticada com TA, para ser mais precisa com bulimia nervosa. Não foi algo que eu provoquei. Na real, eu nem sei em qual momento tudo isso começou, só sei que estava indo pro hospital todo dia tomar vitamina na veia, tomar medicações para conseguir comer pelo menos uma vez ao dia, mas agora estou me cuidando e sob cuidados”, declarou.

E completou: ”Para quem está querendo entender o que está rolando comigo e para se atentarem também com vocês mesmos, infelizmente por excesso de atenção as coisas externas, eu acabei deixando de olhar para mim. Acabei deixando os meus cuidados com meu corpo e mente totalmente de lado, mas serviu de aprendizado e, de hoje em diante, é marcha na alimentação, muita terapia e treinos em dia”.

Por fim, ela refletiu sobre o que passou: “Deem valor às coisas simples, tipo conseguir comer. Eu não estava conseguindo comer nada, nem água estava descendo. Hoje ter conseguido comer uma refeição me fez refletir sobre o tanto de vezes que eu deixei de comer por conta de ansiedade, estresse. Nossa vida é valiosa demais. Vamos cuidar de nós com mais atenção”.

Azzy também foi internada em 2023

Em abril de 2023, a cantora de rap e atriz Azzy, que vivia a dançarina Ivy, uma das bailarinas de Lui Lorenzo, interpretado por José Loreto, na novela Vai na Fé, usou suas redes sociais para mostrar que foi hospitalizada, tranquilizando seus fãs sobre seu estado de saúde. A famosa contou que vai dar mais detalhes sobre o que aconteceu posteriormente.

“Obrigada pelas mensagens de carinho, obrigada pelas orações, tô em repouso e sob cuidados, em breve explico tudo pra vocês, os dois últimos dias foram intensos e complexos mas só de estar conseguindo respirar melhor eu to grata!!!”, escreveu Azzy, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.