Arritmia cardíaca de Viih Tube interfere na gravidez? Entenda

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica cardiologista Valéria Braille explica se a arritmia cardíaca de Viih Tube pode interferir em sua gestação

Grávida de Ravi, Viih Tube (24) revelou no ano passado que descobriu uma arritmia cardíaca. Casada com Eliezer (34), a influenciadora já é mãe de Lua di Felice (1) e costuma compartilhar o dia a dia da gestação em suas redes sociais.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica cardiologista Valéria Braille explica que a arritmia de Viih Tube é conhecida como arritmia em coração normal . "Tem uma evolução muito benigna. O único inconveniente é que a pessoa pode sentir palpitações, o que não é agradável."

"Às vezes usamos medicamentos para melhorar o sintoma, [mas] não há necessidade de tratamento específico. O que deve ser feito é observar quais seriam as possíveis causas, como stress, noites mal dormidas, excesso de bebidas estimulantes como refrigerantes, café, alguns tipos de chás, energéticos e bebidas alcoólicas. Chocolate também pode ter esse efeito de acelerar o coração."

A especialista diz que a gestação, por si só, já acelera o coração. No entanto, na maioria dos casos também não requer tratamento —já que, durante a gravidez, é comum que a mulher tenha uma rotina mais saudável.

"No caso da Viih Tube, o tipo de arritmia que ela apresenta não interferirá em nenhum momento do parto e nem do pós parto, tanto quanto amamentação. Vida normal", acrescenta. "Caso tenha uma aceleração muito incômoda, pode-se fazer uso de medicação, geralmente beta bloqueador, que esporadicamente e pontualmente pode ser usada durante a gestação e pós parto. Mas, na prática, acaba não sendo necessário."

Viih Tube anunciou sua segunda gravidez em meados de abril, quando estava com três meses de gestação. O sexo do caçula da família foi anunciado em um chá revelação no início de maio e, algumas semanas depois, o casal revelou que o pequeno se chamará Ravi.

