Apresentadora de TV emociona com relato de tumor raro: “Sortuda”

Estrela da TV britânica, a apresentadora Davina McCall atualizou sobre a saúde em primeira aparição na internet após remover tumor raro

“Sinto-me incrivelmente grata agora”, confessou Davina McCall em vídeo nesta segunda-feira, 25. Popular no Reino Unido por comandar programas de TV como o Big Brother UK, a comunicadora de 57 anos se submeteu a um procedimento cirúrgico recente para remover um tumor cerebral benigno “muito raro” , chamado cisto colóide. "Oi, só pensei em dar uma passada e dizer um enorme e sincero obrigado a todos que me enviaram mensagens ou entraram em contato. É... Deus... significou o mundo", emocionou-se no clipe.

Acamada em casa, McCall seguiu: "Foi uma loucura e é muito bom estar de volta em casa. Estou do outro lado”, emocionou-se enquanto registrava o que parecia ser um hematoma sob o olho esquerdo. A apresentadora explicou ainda que, devido a cirurgia, sua memória de curto prazo está “um pouco falha, mas isso é algo em que posso trabalhar" e que está "anotando tudo o que estou fazendo para me sentir segura", pontuou.

Mãe de três, Davina afirmou que está sendo “brilhantemente cuidada” por seu parceiro Michael Douglas e sua madrasta, Gaby. A menção foi seguida de um elogio: “Eu realmente não agradeço a Gaby o suficiente. Ela tem sido uma rocha incrível durante toda a minha vida”, afirmou.

"Eu estava conversando ontem com alguém e disse que tomei uma dose enorme de vitamina G. Acho que quando algo assim acontece eu me sinto muito grata", disse McCall, antes das lágrimas a interromperem. "Eu sempre fui grata. Tive muita sorte na minha vida, mas... me sinto incrivelmente grata agora.”, desabafou. "Então, obrigada por tudo, todos vocês. Estou me recuperando, estou descansando, estou dormindo muito e me sinto muito bem. Eu me sinto muito sortuda", encerrou com um sorriso.

Na legenda, McCall elogiou seus entes queridos pelo apoio enquanto agradecia novamente Michael "que ganha o prêmio de melhor namorado de todos os tempos" e Gaby "por ser a melhor avó... e mãe de todos os tempos", exclamou.

"Estou me sentindo muito melhor. Tive uma ótima noite de sono na minha própria cama. Dormi um pouco durante o dia, o que mantém meu cérebro limpo... lentamente, lentamente", escreveu McCall sobre sua recuperação. "... Obrigada a @clevelandclinic e meu incrível neurocirurgião, Kevin. Eu te amo. Obrigada [às] almas lindas e incríveis que cuidaram de mim", disse.

Em 15 de novembro, McCall expôs em um vídeo pré-gravado no Instagram que faria uma cirurgia no cérebro após descobrir um tumor cerebral “muito raro” durante um exame recente. Sua última postagem veio após o namorado Douglas, 49, atualizar sobre a sua recuperação cirúrgica no dia 18 de novembro.

"Ela realmente deu um salto enorme nas últimas 24 horas. Ela saiu da UTI. Ela está 'amando a conscientização'", escreveu Douglas no Instagram. E acrescentou na legenda: "Mega progresso nas últimas 24 horas. Alívio enorme ver alguma luz surgindo...", disse.

Tumor cerebral: principais causas e tratamento

Um tumor cerebral é uma massa formada por um crescimento anormal de células no cérebro. Há várias causas, podendo ser benignas ou malignas (como no câncer). Segundo informações expostas pelo Hospital Israelita Albert Einstein, os sintomas de tumor cerebral dependem da região afetada, mas incluem dores de cabeça, visão embaçada, vômitos, perda de equilíbrio, confusão mental e convulsões.

É possível desenvolver esses problemas mesmo com um tumor não cancerígeno. A causa pode começar no próprio cérebro, ou vir de um câncer que surgiu em outra parte do corpo e que se espalhou para o cérebro. Fatores genéticos e exposição à radiação podem estar por trás da doença.

O diagnóstico do tumor cerebral costuma ser feito com exames de imagem, como tomografia computadorizada e ressonância magnética. Uma biópsia para confirmar se ele é benigno ou não pode ser feita, o que envolve uma cirurgia. Além disso, não é possível evitar o aparecimento de um tumor cerebral.

Quando possível, a cirurgia é um tratamento comum contra a condição. Existem diferentes modalidades cirúrgicas. Radioterapia e quimioterapia também podem ser opções, principalmente em tumores cancerígenos.