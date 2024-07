Noiva revela estado de saúde de cantor sertanejo após retirada do tumor

Diagnosticado com um tumor cerebral, o sertanejo Augusto Knob passou por uma cirurgia para retirada. E a noiva dele contou como está a recuperação

Depois de ser diagnosticado com um tumor cerebral, o cantor sertanejo Augusto Knob, da dupla com Rafael Schaab, passou por uma cirurgia para retirada no dia 27 de junho na Santa Casa de Porto Alegre (RS). E a noiva dele, a influenciadora Luana Abbeg Eidt conversou com a revista Quem sobre a recuperação do parceiro.

O artista, que ganhou notoriedade após viralizar nas redes sociais com o hitDona Chica, passou mal no dia 31 de maio e sofreu uma convulsão. Ele realizou exames, que detectaram a presença de um tumor e, desde então, sua agenda de shows está suspensa. No dia 1º de julho, Augusto teve alta após a cirurgia de retirada do tumor.

"Graças a Deus, ele já está super bem! Faz quase 20 dias da cirurgia agora, e ele já tirou os pontos e tudo mais. Só tem que ter alguns cuidados ainda referentes a esforço", disse Luana, que explicou que essa não é a primeira vez que o noivo retira um tumor. "Em marco de 2019, ele teve o mesmo tumor, que se chama glioma, e também foi operado. Pelo que entendemos é um erro genético. O glioma dele é de grau 2, é benigno", lembrou.

"Dessa vez fizemos biópsias mais profundas, porque surgiram novos tipos de classificações do tumor nesses cinco anos que se passaram. Ele removeu o tumor com cirurgia como na outra vez, mas no dia 22 de julho teremos uma consulta com o oncologista para ver se existe algum tipo de medicação que possa auxiliar para o tumor não voltar ou demorar mais para voltar. Pelo que compreendemos é uma doença que não tem cura ainda nem muita explicação. Agora estão usando algumas medicações que conseguem analisar os cromossomos", complementou.

Segundo a influenciadora, o tratamento indicado no caso do sertanejo é a remoção. "Nós estamos torcendo para que ele possa tomar alguma medicação via oral dessa vez. Pelo avanço da medicina essas medicações diminuem a chance do tumor voltar. Os médicos chamam de remédios anticancerígenos", disse.