Após transplante, Fabiana Justus celebra autorização para se exercitar

Nesta segunda-feira, 12, Fabiana Justus celebrou mais uma conquista após o seu transplante de medula, isso porque a influenciadora já pode se exercitar! Fabi, que está tratando leucemia mieloide aguda, disse em suas redes sociais que recebeu autorização médica para voltar a treinar.

"Meu médico (cirurgião) me liberou para exercícios! Uhu! Meu prédio tem poucos moradores, e nesse horário ninguém vai para a academia. Então, criei coragem para fazer uma esteira", escreveu a filha de Roberto Justus.

Foto: Reprodução / Instagram

Depois a mãe do Luigi voltou às redes sociais para contar mais sobre sua liberação: “Oi gente só passando aqui pra dar um oizinho direito… Acordei hoje feliz, muito grata levei as meninas na escola… Consegui fazer esteira por meia horinha eu tinha feito a cirurgia para quem perdeu tirei um nódulo da tiroide… e meu médico disse que eu teria que ficar de dez a quatorze dias mais paradinha e tal mas as me faz tão bem fazer algum esporte e eu estou tão bem perguntei pra ele se eu não poderia fazer uma esteira e ele me liberou para eu fazer o que eu quiser já”, comemorou.

Na última semana, Fabiana comemorou os quatros meses do sucesso do transplante de medula óssea: "Tirei essa selfie outro dia e esqueci de postar. Postando hoje em comemoração aos meus 4 meses! 4 meses da pega da minha medula! 4 meses que eu renasci! E justo no dia 9 (meu aniversário original é 9/9, ou seja, mês que vem farei aniversário e mesversário juntos!)", comemorou.

Desabafo

No domingo, 04, Fabiana Justus usou os stories do Instagram para fazer um desabafo em meio a um dia ruim. A influenciadora compartilhou que estava vendo fotos suas do passado, antes de descobrir um câncer. "Como eu era sortuda de não ter tido nada ainda", escreveu na postagem.

As fotos que deixaram Fabiana reflexivas mostram momentos como uma viagem a Paris com o marido, Bruno Levi D'Ancona; fotos ao lado de amigos; ensaios em que estava grávida; momentos do parto dos filhos, as gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos, e Luigi, 11 meses; e ensaios newborn das crianças.

"Às vezes me pego olhando fotos minhas de antes, e fico pensando: 'Como eu era sortuda de não ter tido nada ainda!' Hoje estou naqueles dias meio bleh, sabe? Meio triste de ter que lidar com tudo isso", começou a influenciadora.

"Mas aí eu lembro do quanto fui abençoada por estar em remissão completa. Tudo depende de onde direcionamos nosso olhar. Estou dividindo isso com vocês para mostrar que também tenho meus dias difíceis e para baixo. E faz parte!", concluiu.