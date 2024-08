Fabiana Justus faz desabafo e reflete sobre dias difíceis: ‘Tenho meus dias’

Com câncer em remissão, a influenciadora Fabiana Justus fez desabafo sobre momentos difíceis em suas redes sociais neste domingo, 04

Neste domingo, 04, Fabiana Justus usou os stories do Instagram para fazer um desabafo em meio a um dia ruim. A influenciadora compartilhou que estava vendo fotos suas do passado, antes de descobrir um câncer. "Como eu era sortuda de não ter tido nada ainda", escreveu na postagem.

As fotos que deixaram Fabiana reflexivas mostram momentos como uma viagem a Paris com o marido, Bruno Levi D'Ancona; fotos ao lado de amigos; ensaios em que estava grávida; momentos do parto dos filhos, as gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos, e Luigi, 10 meses; e ensaios newborn das crianças.

"Às vezes me pego olhando fotos minhas de antes, e fico pensando: 'Como eu era sortuda de não ter tido nada ainda!' Hoje tô naqueles dias meio bleh, sabe? Meio triste de ter que lidar com tudo isso", começou a influenciadora.

"Mas aí eu lembro do quanto fui abençoada por estar em remissão completa. Tudo depende de onde direcionamos nosso olhar. Tô dividindo isso com vocês para mostrar que também tenho meus dias difíceis e para baixo. E faz parte!", concluiu.

Em janeiro deste ano, a filha do empresário Roberto Justus descobriu que tinha leucemia mieloide aguda, e usou as redes sociais para compartilhar diversas etapas de um tratamento invasivo e complexo. Em junho, ela anunciou que estava em remissão e, na última semana, ela realizou uma cirurgia para retirar um nódulo benigno na paratireoide.

"Estou em remissão! Mas eu me considero CURADA! Porque Deus não faz nada pela metade. E se Ele me deu todas as bênçãos que me deu, a cura também veio! Tenho MUITA fé e confiança!", comemorou na legenda de um álbum de fotos e vídeos.

