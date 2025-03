Jojo Todynho comenta sobre resultado da cirurgia das pernas: 'Incrível'

Em suas redes sociais, Jojo Todynho respondeu perguntas dos seguidores e comentou sobre o resultado de sua cirurgia nas pernas

Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 19, a cantora aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos internautas.

Uma internauta quis saber sobre o resultado da cirurgia plástica que Jojo realizou nas pernas. A famosa contou que ainda não vai mostrar o resultado, mas que está gostando muito.

"Não vou mostrar porque eu fiz um mês agora de operada, ainda estou com muito edema, bastante inchada. Mas quero deixar aqui, reforçar para a mulherada: Façam sem medo. O resultado é bom, é incrível. Lembrando que eu não lipei a perna, eu só fiz o lifting, só tirei o meio da perna. Na verdade, dei uma lipada em cima do joelho sim. Daqui seis meses, quando estiver bom, aí eu mostro. Por enquanto não vou mostrar para não me estressar", disse ela.

Saiba mais sobre a cirurgia bariátrica

A cirurgia bariátrica é uma das alternativas disponíveis na medicina para quem deseja emagrecer, mas encontra dificuldades com métodos naturais. No entanto, não é todo paciente que está elegível para o procedimento cirúrgico, sendo necessário se enquadrar dentro de uma série de condições. Jojo Todynho se submeteu à redução de estômago e, atualmente, ostenta uma silhueta de menos 70 kg.

Motivada pela busca por uma vida mais saudável, a campeã de A Fazenda 12 passou por uma bateria de exames para saber se estava apta ao procedimento. CARAS Brasil conversa com a Dra. Cibele Spinelli, médica nutróloga, para entender quando o método é indicado.

"A cirurgia bariátrica é indicada para pacientes com IMC acima de 40 kg/m² ou acima de 35 kg/m² com comorbidades associadas, como diabetes e hipertensão, quando outros tratamentos falharam. Ela pode ser uma ferramenta eficaz, mas exige acompanhamento nutricional e mudanças no estilo de vida para evitar a recuperação do peso", explica.

Publicamente, Jojo nunca falou sobre problemas de saúde relacionados à obesidade. A influenciadora digital, no entanto, já declarou que estava no seu limite ao alcançar 160 kg. No caso da famosa, ela também recorreu a cirurgias plásticas para tornar o processo completo.

Por ser um procedimento que envolve muitas outras questões, a bariátrica não é elegível para todos. Em caso de arrependimento do paciente, a reversão, pouco habitual, seria uma alternativa. A médica alerta para complicações.

"Apesar de algumas técnicas de cirugia bariátrica permitir a reversão, não é algo habitual, pois técnicas de reversão podem ser complexas e associadas a taxas de complicações mais altas. Os principais métodos incluem a redução do estômago (gastrectomia vertical), o bypass gástrico (desvio do trânsito intestinal) e outras técnicas metabólicas. Elas alteram a absorção de nutrientes e reduzem a capacidade do estômago, promovendo a saciedade precoce", diz.

