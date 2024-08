Após cirurgias, Tony Ramos revela o que causou hematoma no cérebro

Recuperado de duas cirurgias no cérebro, o ator Tony Ramos foi o convidado do Mais Você e contou que um exame descobriu o que gerou o sangramento

O ator Tony Ramos realizou recentemente duas cirurgias no cérebro após receber o diagnóstico de hematoma subdural - um acúmulo de sangue que se forma entre o cérebro e o crânio. E nesta terça-feira, 27, ele foi o convidado do Mais Você e contou que um exame descobriu o que gerou o sangramento.

Segundo o artista, o vírus Epstein–Barr motivou o hematoma intracraniano. "Não bati, não quebrei, não houve nada. Tive uma extração de liquor da espinha e por ali faz uma cultura e chegaram a uma conclusão que eu tinha o Epstein–Barr, uma virose que todos nós temos no corpo, é o que causa a catapora, a mononucleose. Eu devia estar com a imunidade muito vulnerável e consequentemente o Epstein–Barr despertou, se aproveitou e gerou isso", contou.

Segundo o artista, Lidiane, sua esposa, o encontrou na cama do seu quarto, desacordado. Ele contou que foi para o quarto após ingerir analgésicos porque estava incomodado com uma dor na lombar. Depois disso, não se lembra do que aconteceu. "Quando ela (Lidiane) entra, ela me vê desfalecido, com o corpo pendendo na cama. Ela ligou para minha clínica geral por vídeo e disse que estava acontecendo alguma coisa comigo. Ela me mostrou para a médica, que mandou uma ambulância", recordou.

Tony Ramos se emociona com homenagem surpresa em aniversário de 76 anos

Após se recuperar, o ator voltou a gravar o filme que estava finalizando e retornou aos palcos. No último domingo, 25, ele foi surpreendido no domingo, 25, com uma homenagem surpresa no palco do Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro. O artista, que completou 76 anos de vida, ganhou um bolinho especial logo após apresentar a peça O que só sabemos juntos, ao lado da atriz Denise Fraga.

Em vídeo publicado nas redes sociais da atriz Cláudia Abreu, Tony aparece recebendo o bolo enquanto Denise e os demais presentes na plateia cantam o famoso parabéns. Nas imagens, é possível perceber o veterano bastante emocionado com a surpresa.

"Que noite linda e emocionante! E ainda tive a sorte de assistir 'O que só sabemos juntos' no aniversário do Tony. O teatro é mesmo o lugar dos melhores encontros, seja no palco ou na plateia", escreveu Cláudia na legenda da publicação.